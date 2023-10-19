В Якутии распустились «ледяные цветы»
Такое редкое явление происходит из-за температурной разницы воздуха и воды.
Такое редкое явление происходит из-за температурной разницы воздуха и воды.
Портал Ясиа передает, что житель села Нелемного снял на видео «ледяные цветы». Они образовались на поверхности реки Ясачной (Магаданская область).
Такое явление — большая редкость. Обычно они возникают во время морозной ночи при большой разнице температуры воздуха и воды.
Испарения, соприкасаясь с холодным воздухом, резко охлаждаются и снова конденсируются на поверхности в виде кристаллов высотой несколько сантиметров. Чаще всего «ледяные цветы» встречаются на первом ледовом покрове.
Недавно белая медведица с медвежатами, которая наведалась к людям в избу в Якутии, попала на видео.
Олеся Маевская