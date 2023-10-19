В Гидрометцентре пообещали теплую зиму на всей планете
Грядущая зима 2023−2024 года в России, Европе и на других континентах будет теплой. Таким прогнозом с Daily Storm поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Грядущая зима 2023−2024 года в России, Европе и на других континентах будет теплой. Таким прогнозом с Daily Storm поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Большинство моделей показывают, что нынешняя зима в целом по глобусу прогнозируется теплой. Главная причина — развивающееся явление Эль-Ниньо (повышение температуры воды в экваториальных широтах Тихого океана)», — заявил Вильфанд.
Впоследствии повышение температуры воды распространится на весь Тихий океан и на большинство акваторий Мирового океана, объяснил синоптик. А дополнительный импульс тепла от воды затем идет в атмосферу. Это явление как раз и дает возможность прогнозировать повышение температуры воздуха на земле.
«Скажем, на юге европейской территории России, Урала декабрь ожидается с температурой около и ниже нормы, а в основном около и чуть выше нормы. Но, конечно, эти прогнозы еще будут детализироваться», — уточнил он.
По данным Гидрометцентра за 1991−2020 годы, средняя температура воздуха зимой в центральной части России от −4,4 до −6,2 градуса, на Урале от −10,7 до −12,6 градуса, а в Сибири от −32,9 до −37 градусов.