20:44 (мск), источник: Daily Storm

В Гидрометцентре пообещали теплую зиму на всей планете

Грядущая зима 2023−2024 года в России, Европе и на других континентах будет теплой. Таким прогнозом с Daily Storm поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Финиксе: Финикс: +36° 2 м/с 8% 730 мм рт. ст. +29°

«Большинство моделей показывают, что нынешняя зима в целом по глобусу прогнозируется теплой. Главная причина — развивающееся явление Эль-Ниньо (повышение температуры воды в экваториальных широтах Тихого океана)», — заявил Вильфанд.

Впоследствии повышение температуры воды распространится на весь Тихий океан и на большинство акваторий Мирового океана, объяснил синоптик. А дополнительный импульс тепла от воды затем идет в атмосферу. Это явление как раз и дает возможность прогнозировать повышение температуры воздуха на земле.

На территории России температурный фон зимой также прогнозируется в пределах или немного выше нормы, за исключением некоторых регионов.

«Скажем, на юге европейской территории России, Урала декабрь ожидается с температурой около и ниже нормы, а в основном около и чуть выше нормы. Но, конечно, эти прогнозы еще будут детализироваться», — уточнил он.

По данным Гидрометцентра за 1991−2020 годы, средняя температура воздуха зимой в центральной части России от −4,4 до −6,2 градуса, на Урале от −10,7 до −12,6 градуса, а в Сибири от −32,9 до −37 градусов.

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