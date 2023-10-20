Объяснено, почему хвойные деревья не меняют окрас осенью
Все дело в форме иголок.
Все дело в форме иголок.
Осенью можно наблюдать, как листья деревьев меняют цвет с зеленого на желтый или оранжевый, а после и вовсе опадают. Почему это происходит?
Яркий пигмент листьям придает хлорофилл — зеленый пигмент, вырабатываемый в процессе фотосинтеза (процесса, в ходе которого растения, водоросли и некоторые бактерии превращают солнечный свет, воду и углекислый газ в кислород и энергию в виде сахара). Осенью и зимой солнца очень мало, так как оно находится намного дальше от Земли, поэтому его света и тепла недостаточно для необходимых работ по образованию веществ.
С наступлением холодов деревья избавляются от листьев, так как они замерзают, создавая лишний груз для веток. Хвойные устроены немного иначе, так как у них наблюдаются узенькие иголки, которые также опадают, только в течение всего года.
На месте старых сухих иголок вырастают свежие, зеленые. Человек не может заметить этот процесс, так как не всматривается в каждую из них, однако за целый год ель может сменить до 80% своих хвоинок.
Из-за формы снег на иголках если и скапливается, но в меньшем количестве, чем на широких листьях, а это значит, что прибавляемый вес незначительный. Также хвоинкам не требуется большого количества солнечного света: так как они маленькие и короткие, процесс фотосинтеза в них проходит очень быстро. В холодам приспособлено и само дерево.
Во-первых, иголки покрыты восковым веществом, хорошо защищающим от морозов. Во-вторых, ствол выделяет густую смолу, которая защищает кору и хвоинки от непогоды.
Несмотря на то, что сейчас уже осень, в Москве листья деревьев сохраняют зеленый цвет. Специалисты объяснили это количеством тепла и солнечного света, которые наблюдались в сентябре.
Анна Морозова