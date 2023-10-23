18:52 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ученые узнали, почему на Аляске пропали миллиарды крабов

Это случилось из-за повышения температуры океана.

Источник: AP 2023

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили связь между волнами жары в восточной части Берингова моря и исчезновением снежных крабов. Об этом пишет CNN.

Ранее сокращение численности крабов объяснялось чрезмерным выловом рыбы. Однако, проанализировав в рамках исследования возможные причины исчезновения ракообразных начиная с 2020 года, все свели к двум выводам: они либо переместились, либо погибли. Первая теория оказалась неверна, поскольку в ходе исследования глубоких слоев океана и севера Берингова моря в сторону российских вод не нашлось ни одного представителя вида.

Эксперты объясняют, что снежные крабы, вероятнее всего, погибли из-за отсутствия количества пропитания вследствие увеличения аппетита — он вырос из-за повышения температуры мирового океана.

Дело в том, что снежные крабы — холодноводные виды, которые могут жить в воде температурой минус 2 градуса Цельсия. Согласно исследованию, ракообразные существуют и при плюс 12 градусах, однако в таком случае нарушается метаболизм, а потребность в калориях увеличивается. Жара разрушила большую часть пищевой цепи Берингова моря, поэтому виду сложно было достать пропитание.

Кроме того, ранее тихоокеанская треска не могла преодолеть температурный барьер океана и попасть в более холодные зоны, где обитают крабы. Однако во время аномальной жары она сумела добраться до мест с повышенной температурой и съела часть популяции ракообразных.

То, что происходит с крабами Аляски, является доказательством быстрого усиления климатического кризиса и влияния его на места обитания разных видов ракообразных и рыб. Эксперты сказали, что они ожидали такой проблемы в будущем, но это произошло намного раньше. «В долгосрочной перспективе ожидается, что популяция снежных крабов переместится на север по мере отступления льда, и в восточной части Берингова моря мы, вероятно, больше не увидим их в таком количестве», — заключили исследователи.

Изменение климата влияет и на морских ежей. Из-за тропических дождей уровень соли в океанах и морях уменьшается, вследствие чего у иглокожих изменяется способность передвигаться в пределах своей среды обитания.

Анна Морозова

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