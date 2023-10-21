16:04 (мск), источник: Известия

Синоптик предсказал зимние температуры в Москве со среды

В Московской области со среды, 25 октября, прогнозируются характерные для метеорологической зимы температуры. Такой прогноз 21 октября дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Источник: РИА "Новости"

Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля, а о тепле можно забыть до мая.

Михаил Леус
специалист центра «Фобос»

По его словам, в Москве 21 октября идет уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже +5 градусов, примерно такая же ситуация в областных центрах соседних регионов.

В ночь на предстоящее воскресенье, 22 октября, синоптик прогнозирует морозы от −1 до −6 градусов, дневная температура не поднимется выше 5 градусов. После полудня в последний день недели могут пойти осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди.

«В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла, и температура воздуха на короткое время повысится до +6…11 градусов, но уже во вторник, в тылу уходящего циклона, вновь не выше нуля — +5 и очаговые осадки в смешанной фазе, локальная гололедица», — пишет Леус.

Синоптик также посоветовал водителям поменять резину на зимнюю и перестроиться на более плавную, зимнюю манеру вождения. Леус также посоветовал автомобилистам держать более длинную дистанцию от автомобиля к автомобилю, чем летом, избегать колеи и обочин и не забывать про незамерзающую жидкость.

Ранее в этот день Гидрометцентр прогнозировал в Москве облачность с прояснениями и до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4, местами возможна гололедица. До этого, 20 октября, столичных автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за прогнозируемого дождя и мокрого снега 20—21 октября.

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