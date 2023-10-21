Синоптик предсказал зимние температуры в Москве со среды
В Московской области со среды, 25 октября, прогнозируются характерные для метеорологической зимы температуры. Такой прогноз 21 октября дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Московской области со среды, 25 октября, прогнозируются характерные для метеорологической зимы температуры. Такой прогноз 21 октября дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля, а о тепле можно забыть до мая.
По его словам, в Москве 21 октября идет уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже +5 градусов, примерно такая же ситуация в областных центрах соседних регионов.
В ночь на предстоящее воскресенье, 22 октября, синоптик прогнозирует морозы от −1 до −6 градусов, дневная температура не поднимется выше 5 градусов. После полудня в последний день недели могут пойти осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди.
Синоптик также посоветовал водителям поменять резину на зимнюю и перестроиться на более плавную, зимнюю манеру вождения. Леус также посоветовал автомобилистам держать более длинную дистанцию от автомобиля к автомобилю, чем летом, избегать колеи и обочин и не забывать про незамерзающую жидкость.
Ранее в этот день Гидрометцентр прогнозировал в Москве облачность с прояснениями и до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4, местами возможна гололедица. До этого, 20 октября, столичных автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за прогнозируемого дождя и мокрого снега