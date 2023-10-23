14:51 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Почему не стоит сгребать опавшие листья в кучу

Однако из-за местных постановлений, жалоб домовладельцев на мусор и личных предпочтений некоторых людей этот вариант не всегда реалистичен.

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Источник: РИА "Новости"

В последние годы некоторые натуралисты призывают людей не трогать опавшую листву, поскольку это естественное удобрение, возвращающее органические материалы обратно в почву. «В лесу самая богатая земля в том числе потому, что листья опадают с деревьев и разлагаются на ней же, — сказала Сьюзен Бартон, профессор и специалист по ландшафтному садоводству Университета штата Делавэр. — Мы должны придерживаться этой стратегии, но не делаем этого».

По словам Дэвида Мизеевски, натуралиста из Национальной федерации дикой природы, внутри слоя опавших листьев находится целая экосистема, в которой обитают самые разные животные, включая беспозвоночных, рептилий, амфибий и опылителей. Он говорит, что многие виды бабочек завершают в этой растительности свой жизненный цикл, поскольку более 90% видов мотыльков прикрепляются к листьям и проводят зиму в коконах, скрытых среди листвы. Как отмечается в New York Times, эти насекомые, в свою очередь, являются важным источником пищи для многих птиц.

Подстилка из листьев также может быть средой обитания клещей. Поэтому контакт с листвой может представлять для человека опасность. В том числе поэтому лучше не трогать ее вовсе. Или, как предлагают ученые, нужно сгребать листья прямо на грядки и разбрасывать их вокруг корней и стеблей растений на глубину примерно от семи до 12 сантиметров. Также можно складывать их в компостную кучу, чтобы позволить им разлагаться в течение года.

Затем этим удобрением можно подкармливать газоны или садовые грядки. В то же время некоторые специалисты считают, что совсем без внимания листья тоже оставлять не стоит. Слишком толстый слой может блокировать свет и замедлять рост травы. Что точно не нужно делать — это выбрасывать листья возле сточной канавы или класть их в мешки для мусора, где они не принесут никакой пользы почве.

Недавно опытный цветовод дал рекомендации по обрезке садовых растений осенью.

Олеся Маевская

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