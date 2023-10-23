Россиян предупредили о сильных снегопадах на этой неделе
К концу этой недели в Центральной России прогнозируются сильные снегопады. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
К концу этой недели в Центральной России прогнозируются сильные снегопады. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, предстоящая неделя начнется с мощного потепления, а также обложных дождей. Так, в понедельник днем температура составит плюс 6−11 градусов Цельсия. Что касается Московского региона, то сегодня ожидается циклон, который спровоцирует интенсивные осадки — всего 9−11 миллиметров, или примерно 15 процентов от месячной нормы.
В эти дни погода будет сухой и довольно солнечной, а температура днем будет составлять плюс один-четыре градуса Цельсия, ночью — до нуля-минус пяти. «Появятся ощущения неотвратимого наступления очередного климатического сезона, которое усугубится к концу недели, когда в выходные зарядят мощные снегопады с формирование внушительного снежного покрова, на дорогах появятся снежные накаты. Это будет первое в текущем сезоне серьезное испытание зимой для автомобилистов и авиаторов», — рассказал синоптик. В выходные в дневное время прогнозируется еще более низкая температура — от минус одного до плюс четырех градусов, ночью — от минус четырех до плюс одного.
В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что устойчивый снежный покров появится в Москве и Подмосковье в конце ноября.