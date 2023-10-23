Ученый рассказал об опасностях, которые таят в себе колодцы и скважины

«Важно знать, на чьем балансе находятся колодцы: если на балансе СНТ, то ответственность за них несет СНТ; и очень правильно делают те садовые товарищества, которые проводят контроль качества воды ежегодно в летний сезон», — отметил он, добавив, что жильцам нужна достоверная и актуальная информация о том, какую воду они потребляют.
При этом, по словам профессора, если у домовладельца есть собственный колодец или скважина, то ответственность за качество воды несет сам домовладелец.
«Если на участке имеется подземная скважина, обеспечивающая стабильную подачу воды и хороший водоразбор, то рекомендуемый контроль качества воды — раз в квартал», — подчеркнул профессор, добавив, что для физических лиц это не требование, а лишь рекомендация, основанная на том, что именно такая кратность заложена в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (СанПиН) для юридических лиц. «Конечно, это личное дело каждого, можно проверять воду и реже, но, на мой взгляд, с учетом всех рисков такая кратность вполне оправдана», — добавил эксперт.
Александр Мельцер предостерег, что ситуация с качеством воды в скважине может меняться.
«Система гидрологии подземных вод довольна сложная. Например, если все ваши соседи сделают аналогичные скважины и будут активно их использовать, то вполне вероятно, что вы будете получать совсем не ту воду, которую получали еще три месяца назад», — отметил он, добавив, что, «несмотря на относительную защищенность подземных вод, в зоне активного водообмена могут возникать неприятные явления, когда идет подсасывание окружающих грунтовых вод». «За счет роста так называемой депрессионной воронки скважины начинают взаимодействовать друг с другом», — пояснил профессор, подчеркнув, что ситуация с качеством воды в колодцах еще более нестабильная.
В связи с этим эксперт порекомендовал российским дачникам уточнять, что находится вблизи садового участка или загородного дома, какие работы ведутся.
«Все это может повлиять на качество вашей воды», — добавил он.
Кроме того, в беседе с РИА Новости профессор напомнил о возможных рисках для здоровья, возникающих при употреблении воды, не соответствующей гигиеническим требованиям. Условно это называется «водно-ассоциированные заболевания», которые бывают вызваны двумя факторами — загрязнением воды и недостатком в ней микроэлементов.
По его словам, в такой воде могут содержаться различные биологические загрязнения — бактериальные (дизентерия, брюшной тиф и пр.), вирусные (вирусный гепатит А, норо-, астро-, рота- и прочие вирусные инфекции) И паразитарные (например, лямблиоз или криптоспоридиаз).
По мнению ученого, нельзя списывать со счетов и холеру. «Заболевание остается актуальным для многих стран, где наблюдается неблагоприятная тенденция, связанная с изменением климата: теплая зима, жаркое лето… В России, чтобы дать прогностическую оценку и упредить возможные неприятности, Роспотребнадзор ведет постоянный контроль на предмет микробиологического загрязнения водоисточников», — подчеркнул эксперт.
Что же касается химического загрязнения, то здесь, по его словам, нужно понимать, какие вещества содержатся в воде и какими вредными для здоровья человека эффектами они обладают.
Каждое вещество характеризуется тем или иным воздействием: оно может просто изменять органолептические свойства питьевой воды (внешний вид, запах и т. д.), а может обладать и отдаленными эффектами, например канцерогенным или мутагенным. «Надо четко знать, что содержится в воде вашего водоисточника, и что нужно сделать для устранения этого загрязнения, для обеззараживания воды», — добавил он.
Говоря о «водноассоциированной заболеваемости», связанной с недостатком в воде необходимых для нормальной жизнедеятельности макро- и микроэлементов, эксперт подчеркнул, что в воде должны обязательно содержаться вещества, наличие которых необходимо для нормального функционирования организма. Это так называемые структурные макроэлементы, определяющие в значительной степени элементный состав человеческого организма (кальций, магний и пр.).
Кроме того, в воде существуют и так называемые эссенциальные микроэлементы, которые присутствуют в организме человека в следовых количествах, но являются необходимыми для его функционирования (цинк, селен и пр.).
По словам эксперта, физиологически несбалансированный минеральный состав питьевой воды, к которым как раз и относится повышенная жесткость или, наоборот, мягкость воды, вызывает целый ряд неблагоприятных изменений в организме: развитие микроэлементного дисбаланса, снижение иммунитета, возникновение сердечно-сосудистой патологии (при недостатке магния), эндокринной патологии, заболеваний почек и пр.
Профессор Мельцер также напомнил, что с необходимостью изучения влияния минерального состава питьевых вод на здоровье человека впервые столкнулись наши гигиенисты еще в 1970-е годы, а термин «физиологическая полноценность воды» введен в 1980-х годах академиком Рахманиным.
«Лучшая питьевая вода — это вода, не только безопасная с точки зрения биологического загрязнения, безвредная по химическому состава, благоприятная по органолептике, но и сбалансированная по макро- и микроэлементному составу», — подытожил он.