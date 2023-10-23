На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке вечером понедельника выбросил столб пепла на высоту до 5 тысяч метров, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 23 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5000 метров при высоте самого исполина 4754 метра», — говорится в сообщении.
Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. По данным МЧС, там не исключается выпадение незначительного количества пепла.
Сейчас выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.
Нынешнее извержение вулкана Ключевской началось 23 июня 2023 года. Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тысячи человек.