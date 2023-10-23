Ученые назвали разрушение ледников Западной Антарктиды неизбежным
Британский суперкомпьютер не выявил ни одного климатического сценария, который помог бы остановить этот процесс, пишут исследователи Британской антарктической службы.
Британский суперкомпьютер не выявил ни одного климатического сценария, который помог бы остановить этот процесс, пишут исследователи Британской антарктической службы.
ТАСС, 23 октября. Британские климатологи выяснили, что ледовый щит Западной Антарктиды продолжит быстро таять и в ближайшие столетия начнет распадаться на части вне зависимости от того, какие меры будет принимать человечество для борьбы с изменением климата. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (БАС). Работа опубликована в понедельник в издании Nature Climate Change.
«Похоже, что человечество потеряло контроль над тем, как будет таять ледовый щит Западной Антарктиды. Если мы хотели бы сохранить его в первозданном виде, то нам нужно было начать бороться с изменением климата не сейчас, а многие десятилетия назад. Тем не менее осознание этой ситуации дает нам несколько десятилетий на то, чтобы подготовиться к быстрому росту уровню моря в будущем», — заявила научный сотрудник БАС Кейтлин Нотен, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Нотен и ее коллеги пришли к такому выводу в ходе анализа сценариев того, как принимаемые меры для борьбы с глобальным потеплением повлияют на состояние ледовых массивов, покрывающих западную часть Антарктиды. Эти ледники, в особенности покрывающие Антарктический полуостров, очень уязвимы к действию глобального изменения климата.
К примеру, шесть лет назад у его берегов разрушился один из последних осколков ледника Ларсена, что породило гигантский айсберг размером с Московскую область. Подобные инциденты заставляют ученых обсуждать перспективу скорого и необратимого коллапса всего ледового щита Западной Антарктиды. Британские климатологи изучили, как реализация Парижского соглашения по климату, а также других предлагаемых мер для снижения выбросов парниковых газов повлияет на этот процесс.
Климатологи подготовили климатическую модель, которая описывает состояние моря Амундсена и прилегающих к нему регионов Западной Антарктиды. При помощи этой модели ученые просчитали, как изменится климат региона в ближайшие десятилетия и столетия при полной или частичной реализации Парижского соглашения, а также при сохранении текущего объема выбросов парниковых газов.
Проведенные расчеты показали, что температура в море Амундсена будет расти с утроенной скоростью относительно других регионов Мирового океана на протяжении всего XXI века даже при полной реализации Парижского соглашения и при снижении выбросов до нулевых значений. В результате морские ледники, удерживающие ледовый щит Западной Антарктиды от коллапса, начнут массово таять в конце столетия, что в итоге приведет к его разрушению.
В самом неблагоприятном случае температура воды в море Амундсена вырастет на дополнительные 0,57 градуса Цельсия. Это приведет к тому, что прибрежные ледники начнут массово таять уже в середине столетия. Однако при этом характер разрушения ледового щита принципиально не изменится.
Авторы работы подчеркивают, что их результаты — не повод отказываться от мер по сдерживанию глобального потепления. Снижение выбросов парниковых газов защитит другие ледники Антарктиды от распада, что позволит уменьшить скорость, с которой будет повышаться уровень моря в результате их таяния.