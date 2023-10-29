Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в середине ноября

Метеорами называют вспышки, которые люди видят в небе, когда небольшие небесные тела входят в атмосферу Земли и сгорают в ней. Поток Леониды действует с 3 по 30 ноября. Радиант, которым называют область вылета метеоров, находится в созвездии Льва, которое дало название звездопаду.
«В ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час. Условия наблюдения Леонид в 2023 году благоприятные. Луна близка к первой четверти — 20.11.2023 — и в ночь пика не помешает наблюдению метеоров. Поток будет хорошо виден в обоих полушариях», — уточнили в планетарии.
Источник потока Леониды — остатки кометы 55P/Темпеля — Туттля. Каждые 33 года она приближается к Солнцу, что влияет на интенсивность «звездных дождей».
«В 1966 году во время метеорного шторма из созвездия Льва земляне наблюдали 10 000 метеоров в час, это 2−3 метеора в секунду. [Подобное событие] может повториться лишь в 2099 году. По прогнозам Международной метеорной организации, до этого времени Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли, рождающими такие метеорные “штормы”, — сказали астрономы.