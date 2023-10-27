Синоптики спрогнозировали снежную погоду и до −2 в Москве 27 октября

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне −2…0 градусов.
В Московской области днем прогнозируют −3…+2 градуса, ночью похолодает до −4.
Днем ожидается восточный ветер со скоростью 6−11 м/c, ночью — северо-восточный, его скорость составит 5−10 м/с.
Атмосферное давление — 737−739 мм ртутного столба.
Ранее, 26 октября, в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, он будет действовать в Москве с вечера четверга до утра пятницы.
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в пятницу, 27 октября, может достигать 5 см.