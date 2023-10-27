04:50 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали снежную погоду и до −2 в Москве 27 октября

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до −2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 27 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +28° 4 м/с 42% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2023

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне −2…0 градусов.

В Московской области днем прогнозируют −3…+2 градуса, ночью похолодает до −4.

Днем ожидается восточный ветер со скоростью 6−11 м/c, ночью — северо-восточный, его скорость составит 5−10 м/с.

Атмосферное давление — 737−739 мм ртутного столба.

Ранее, 26 октября, в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, он будет действовать в Москве с вечера четверга до утра пятницы.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в пятницу, 27 октября, может достигать 5 см.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Еще ФАС: власти снова ужесточают требования к отпуску топлива с биржи
Обратный кейс: власти подготовили требования для отмены экспортных пошлин
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»