Ягода с мороза. Что готовить из калины и как сохранить ее надолго
Разбираемся, как дольше сохранять одну из самых полезных осенних ягод — калину.
Разбираемся, как дольше сохранять одну из самых полезных осенних ягод — калину.
Калина — очень удобная ягода. Если она растет у вас в саду, то собирают ее самой последней: после первых заморозков. А можно и после вторых. Калина не осыпается после морозов, ягоды примораживаются и набирают сладость, но крепко висят на кусту. При этом птицы калину не очень любят, в первую очередь они съедают рябину и боярышник, а гроздья калины остаются украшать сад.
Если же вы собираетесь покупать калину на рынке — то еще проще. Она продается достаточно долго, в конце осени и начале зимы ее можно легко купить.
Между тем эта ягода поспевает как раз к сезону простуд. По словам Анны Ивашкевич, нутрициолога, клинического психолога-диетолога, семейного терапевта, калина — природный антибиотик. Ягода содержит в своем составе массу питательных веществ — от витаминов A, C, K, P, E до эфирных масел, дубильных веществ, пектина. Она помогает поддерживать наш иммунитет, способствует облегчению боли, расширяет сосуды. В калине очень много витамина C — больше, чем в цитрусовых.
В рацион можно добавлять не только сами ягоды, но и листья с цветами. Ягоду стоит добавлять в каши, выпечку, делать из нее варенье или джемы, а листья и цветы могут пойти в чаи и отвары. Помните, что калина — та ягода, которую лучше замораживать, а не засушивать, так как во время сушки она теряет часть своих питательных и полезных элементов.
Воздержаться от калины стоит людям с гастритом, язвой, повышенной кислотностью желудка, аллергическими реакциями, а также беременным и кормящим женщинам.
Калина хорошо хранится в свежем виде. Можно собрать ягоды (или купить), просушить их и положить в стеклянную банку. Лучше всего не обрывать с ягод веточки, а срезать их аккуратно, чтобы не повредить кожицу. Просто оставить небольшие хвостики. Можно веточки не обрезать, а хранить вместе с ними. В таком виде в банке, в холодильнике калина может лежать достаточно долго, 2−3 месяца.
Если хочется сохранить калину до весны, а то и дольше, то ягоды можно заморозить. Процесс простой. Ягоды промываем, удаляем веточки и плохие ягоды. Даем стечь большей части воды. Складываем в пакет, распределяем ягоды тонким слоем. Укладываем на дно морозилки и ждем несколько часов. Когда ягоды заморозятся, можно ссыпать их в один пакет, чтобы занимали меньше места.
Второй вариант: заморозить ягоды, рассыпав тонким слоем по нескольким контейнерам, или на подносе. А потом пересыпать в один контейнер или в пакет.
Хранить замороженные ягоды в морозилке можно не более года, в процессе хранения они теряют свои полезные свойства. Поэтому лучше подписывать пакеты с замороженными ягодами, ставить на них дату заморозки.
Еще один интересный способ сохранить калину: консервирование в меду. Сначала ягоды промываем, обсушиваем, мед, если он засахаренный, растапливаем на водяной бане. После чего обмакиваем в мед ягоды калины на веточках и укладываем их в чистую банку или в пищевой контейнер. Так можно хранить калину без холодильника несколько месяцев.
Самый распространенный способ сохранения калины: протереть ее с сахаром. Берем ягоды и сахар в соотношении 1 к 1, по желанию можно взять немного меньше сахара. Ягоды промываем, потом ошпариваем кипятком. Даем стечь и обрываем веточки.
Ягоды пробиваем блендером, часть косточек разобьется. После этого ее можно протереть еще через сито, чтобы удалить остатки. Следом все засыпается сахаром, еще раз пробивается блендером. После чего нужно получившемуся варенью дать отстояться, чтобы сахар растворился.
Потом разложить варенье по чистым банкам, закрыть прокипяченными крышками. Хранить в холодильнике.
Можно сварить варенье из калины. Оно будет храниться дольше, чем сырое варенье, но и полезных свойств калины в сваренном джеме будет меньше.
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