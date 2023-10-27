14:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Смогут ли жители России увидеть лунное затмение 28 октября?

28 октября можно будет увидеть частичное лунное затмение.

Источник: AP 2023

Это будет последним лунным затмением в этом году, и оно совпадает с полнолунием. Луна приблизится к Земле максимально близко и поэтому будет выглядеть на 14% больше и ярче, чем в обычные дни. При этом только 6% площади лунного диска будет находиться в тени Земли.

Когда начнется лунное затмение?

Лунное затмение начнется в 21:02, закончится в 01:26. Пик придется на 23:13 мск. Наибольшая теневая фаза составит всего 0,12.

Общая продолжительность затмения составит 4 часа 25 минут.

Где можно будет увидеть все фазы затмения?

Регионы, где можно увидеть некоторые фазы затмения: Европа, Азия, Австралия, Африка, Северная Америка, Север/Восток Южной Америки, Тихий, Атлантический, Индийский океаны, Арктика, Антарктида.

Жители России (за исключением самых восточных районов) увидят все фазы затмения. Из Москвы затмение будет видно в южной части неба.

Луна во время затмения будет располагаться в созвездии Овен.

Что еще можно будет увидеть во время лунного затмения?

Рядом с Луной во время затмения можно будет увидеть Юпитер. Яркая планета будет видна сразу после заката Солнца и до рассвета. Луна и Юпитер появятся над восточным горизонтом после 17:30 мск и скроются в утренних лучах Солнца после 8:00 мск.

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