14:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Климатолог Киселев: дефицит пресной воды России не грозит

В нашей стране запасы воды расположены равномерно, напомнил ученый.

Источник: РИА "Новости"

Дефицит пресной воды России не грозит, даже несмотря на обмеление рек в некоторых регионах. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Он пояснил, что проблемы с водой обычно возникают там, где ее запасы расположены неравномерно.

«Россия находится в относительно благополучной зоне, где пресной воды хватает. Поэтому говорить о каких-то серьезных длительных проблемах не приходится», — сказал ученый «ФедералПрессу».

По его словам, только в Крыму этот вопрос стоит остро, однако финансовый, технологический и научный потенциалы РФ позволяют решать возникающие проблемы.

Киселев также прокомментировал ситуацию с обмелением крупных рек. Он предупредил, что это негативно сказывается на сельском хозяйстве, а также на логистике, ведь многие перевозки осуществляются по воде.

Климатолог спрогнозировал, что к середине XXI века число людей в мире, которые будут вынуждены переселиться из-за отсутствия пресной воды, может достигнуть одного миллиарда.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет беспокойной в плане осадков из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Позор смывается кровью!» Были ли в СССР подпольные детские организации?
Смерть Адама Джонсона. В Великобритании хоккеисту перерезали горло на льду
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»