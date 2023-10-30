Климатолог Киселев: дефицит пресной воды России не грозит
В нашей стране запасы воды расположены равномерно, напомнил ученый.
В нашей стране запасы воды расположены равномерно, напомнил ученый.
Дефицит пресной воды России не грозит, даже несмотря на обмеление рек в некоторых регионах. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Он пояснил, что проблемы с водой обычно возникают там, где ее запасы расположены неравномерно.
«Россия находится в относительно благополучной зоне, где пресной воды хватает. Поэтому говорить о каких-то серьезных длительных проблемах не приходится», — сказал ученый «ФедералПрессу».
По его словам, только в Крыму этот вопрос стоит остро, однако финансовый, технологический и научный потенциалы РФ позволяют решать возникающие проблемы.
Киселев также прокомментировал ситуацию с обмелением крупных рек. Он предупредил, что это негативно сказывается на сельском хозяйстве, а также на логистике, ведь многие перевозки осуществляются по воде.
Климатолог спрогнозировал, что к середине XXI века число людей в мире, которые будут вынуждены переселиться из-за отсутствия пресной воды, может достигнуть одного миллиарда.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет беспокойной в плане осадков из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо.