Что такое северное сияние? Как оно возникает и где его можно увидеть в России

Что такое северное сияние?
Северное сияние или аврора (Aurora Borealis) — это уникальное природное явление оптического характера, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зеленым, красным, желтым, синим и фиолетовым цветами. При этом возникает сияние на северном и южном полюсах Земли — его порой также называют полярным.
Как говорит в беседе с «Лентой.ру» методист по географии домашней школы «ИнтернетУрок» Михаил Волков, считается, что первым суть возникновения этого интересного явления объяснил выдающийся ученый Михаил Ломоносов. Он выяснил, как образуется северное сияние — это происходит из-за столкновения магнитосферы Земли и заряженных частиц солнечного ветра.
Увидеть полярное сияние можно в странах с соответствующим географическим положением: России, Норвегии, США, Канаде, Исландии, Финляндии, Дании, а порой в Австралии и в Аргентине.
Михаил Волковметодист по географии
При этом, как отмечает специалист, подобные явления встречаются не только на Земле, но и на других планетах — к примеру, на Юпитере или Сатурне.
Как возникает северное сияние?
По словам Михаила Волкова, сияние на северном и южном полюсах Земли возникает из-за столкновения земной магнитосферы и заряженных частиц солнечного ветра. При этом из космоса видно, что полярное сияние — это окружность или нимб, ширина которого зависит от мощности вспышек на Солнце. Фаза магнитной бури, которая сопровождается свечением, длится всего час-полтора и называется суббуря.
«Говоря о том, как образуется северное сияние, важно отметить, что около пяти процентов всей энергии суббури расходуется на свечение, а остальное уходит на электрические токи и ионизацию газов», — отмечает Михаил Волков. На земле в это время происходят радиопомехи, отклонения в компасах, иногда сами по себе переводятся железнодорожные стрелки.
Как отмечает собеседник «Ленты.ру», северное сияние в России и других странах мира можно наблюдать приблизительно несколько десятков раз в год. При этом важно, что полярное сияние каждый год отличается по своей силе и свечению.
Увидеть наиболее эффектное полярное сияние можно примерно раз в 10−15 лет.
Когда и где можно увидеть северное сияние?
- Сезон. Если говорить о том, когда выше всего шансы увидеть полярное сияние на севере России, то наилучший период для наблюдения — это время с начала октября по апрель. Об этом хорошо знают охотники за северным сиянием.
- Время суток. Что касается времени суток, когда можно посмотреть на северное сияние, то, по словам Михаила Волкова, это вечер и ночь. По данным Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе, лучше всего наблюдать это явление в безоблачную морозную ночь с 21:00 до 03:00.
- Место. Увидеть северное сияние можно вдали от городских огней и инфраструктуры, в радиусе 2,5 тысячи километров от Северного полюса. Тогда зрелище будет максимально захватывающим и даже самые качественные снимки не смогут передать всю его красоту.
Какие легенды окружают северное сияние?
Как говорит Волков, учитывая уникальную красоту этого природного явления, неудивительно, что полярное сияние вошло в мифологию и эпос у северных народов. Так, некоторые норвежские легенды утверждают, что полярное сияние — это танец душ дев, которые ушли из жизни.
Если говорить о том, что такое северное сияние в легендах финнов, то у них оно ассоциируется с мифической огненной рекой Ружей — границей между живыми и небожителями.
Михаил Волковметодист по географии
Иначе на вопрос, как образуется северное сияние, отвечали индейцы Северной Америки: они интерпретировали его, как свет от фонарей духов, которые спускаются на землю в поисках душ покойных охотников. Впрочем, индейцы других племен, напротив, считали, что северное сияние — это призраки душ ликвидированных врагов.
Похожим образом объясняли, что такое северное сияние, и жители Гренландии — самого большого острова на Земле. Они считали, что северное сияние происходит тогда, когда души покойных в сверкающих одеяниях играют черепом моржа в игру вроде футбола.
Где посмотреть северное сияние в России?
Если есть планы в ближайшее время целенаправленно посмотреть северное сияние в России, то, по словам PR-директора международного сервиса заказа трансферов I'way Алексея Кошлякова, одни из самых доступных мест для этого находятся на Кольском полуострове (Мурманская область). Охотники за северным сиянием знают, что для наблюдения за этим уникальным природным явлением хорошо подходит Териберка.
Многим этот населенный пункт знаком по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», но так сложилось географически, что рядом с этим местом проходит еще и миграционный путь китов, которые часто заплывают сюда в поисках пищи. Именно киты вместе с северным сиянием на Кольском полуострове привлекают туда множество туристов.
В Мурманской области можно встретить сияние не только в Териберке, но и в Видяево, Печенге или Саамской деревне. Главное — убедиться, что туда можно доехать на автомобиле.
Алексей КошляковPR-директор международного сервиса заказа трансферов
Ехать до места лучше на собственном автомобиле или трансфере: так будет возможность передвигаться вслед за сиянием или выехать на более интересную точку наблюдения, где можно будет его встретить. Обычно местные водители знают все обзорные и живописные точки в округе, где не только можно увидеть северное сияние, но и сделать атмосферные фото, уточнил Кошляков.
Архангельская область, республики Коми и Карелия
В этих северных регионах на территории европейской части России тоже можно увидеть северное сияние.
Так, в Архангельской области нужно будет отправиться в Кенозерский национальный парк, на берег Северной Двины или Ягринки, озера Лача. В Карелии северное сияние хорошо видно с берегов озер, которых в регионе множество, а также с Онежского озера или из нацпарка «Паанаярви». В республике Коми для наблюдения за полярным сиянием стоит выбирать северные районы вдали от городов.
Красноярский край, Ямал и Якутия
Обратите внимание, что в этих регионах зимой гораздо холоднее, чем в Карелии или Мурманской области. Так, в Якутии столбики термометров могут опускаться до минус 60 градусов. Тем не менее, северное сияние здесь наиболее яркое.
На Ямале это природное явление можно посмотреть в окрестностях Салехарда, а в Красноярском крае — с плато Путорана, а также в окрестностях Хатанги и Дудинки.
Где посмотреть северное сияние в других странах?
Что касается других стран, где можно увидеть северное сияние, то это север Европы и США. Так, самые известные места для наблюдения за свечением в Финляндии — это поселок Ивало и деревня Инари. В Норвегии можно встретить сияние в городе Тромсё или коммуне Алта. Аналогичные места для туристов также есть в Швеции и США.
Советы для охотников за северным сиянием
Для охоты за уникальным природным явлением мало знать места, где можно увидеть северное сияние — будут полезны и несколько лайфхаков по охоте за этим чудом природы.
- Чем дальше на север — тем лучше, говорит в беседе с «Лентой.ру» ведущий маркетолог тревел-сервиса «Купибилет» Анна Ваганова.
Например, если для того, чтобы увидеть северное сияние в России, вы поехали в Мурманск, то, скорее всего, это — отправная точка, ориентир. В поисках мест, где можно увидеть северное сияние, выезжайте подальше на север от населенных пунктов, избегая освещения крупных городов.
Анна Вагановаведущий маркетолог тревел-сервиса
- Для наблюдения за северным сиянием лучше всего выбрать возвышенность.
- Ждите ясной погоды: сияние возникает на высоте примерно в 100 километров, но облака сгущаются намного ниже и будут мешать обзору. Поэтому заложите на поездку побольше дней, чтобы дождаться безоблачного неба.
- Возьмите с собой не только фотоаппарат (даже простую беззеркальную камеру), но также штатив и аксессуары: пульт управления, запасной аккумулятор и оптику. Дело в том, что красиво снять северное сияние с рук будет очень сложно, подчеркивает Анна Ваганова.
Главный секрет красивых фотографий — длинная выдержка: потренируйтесь заранее.
Анна Вагановаведущий маркетолог тревел-сервиса
- Наконец, отправляясь в путешествие для того, чтобы увидеть полярное сияние на севере России, стоит помнить, что там будет холодно. Поэтому сразу запасайтесь теплой одеждой и термосом с горячим чаем — ведь вам предстоит провести на холоде какое-то время в ожидании небесных чудес.