В Амурской области зафиксировали столб света на закате
Такое явление обычно наблюдают на Ниагарском водопаде.
Такое явление обычно наблюдают на Ниагарском водопаде.
В городе Свободном Амурской области очевидцы запечатлели на камеру необычное природное явление — столб света, поднимающийся от горизонта. Видео опубликовал Telegram-канал «Свободный».
Световой столб — это оптический эффект, представляющий собой вертикальную полосу, которая тянется от источника света. Обычно такое явление наблюдается при низких температурах воздуха. В атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Благодаря им свет рассеивается и образует такие вертикальные толстые линии.
По словам заведующей сектором астрономии, космонавтики и географии Санкт-Петербургского планетария Марии Смирновой, световые столбы образуются именно от ярких земных источников света, например, от фонарей, прожекторов, фар машин или городских зданий. Луч идет снизу от земли и вертикально рассеивается на зависших в воздухе кристаллах. Такие явления часто наблюдается вблизи крупных водных объектов, например, Ниагарского водопада.
Согласно народным приметам, такой световой столб предвещает морозы.
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Анна Морозова