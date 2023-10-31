Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2023 г
В первые дни месяца ожидается теплая погода.
В первые дни месяца ожидается теплая погода.
Независимый метеоролог Виталий Стальнов:
— В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура ноября −2…-5 °С, что теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 40−50 мм, что близко к средним многолетним значениям.
В начале месяца небольшие осадки, дневная температура −2…+3 градуса, на дорогах гололедица. К середине первой десятидневки пройдет небольшой снег, днем 0…-5 °С. В конце первой декады пройдут осадки, днем 0…+5 °С, на дорогах местами гололедица.
К середине месяца облачно с прояснениями, пройдет слабый снег, днем температура близка к нулю. В конце второй десятидневки днем −3…-8 градусов, в Республике Коми −12…-17 °С, местами небольшой снег. В первой половине третьей декады ожидается чередование небольших и умеренных морозов, пройдет снег, местами метель. Завершится ноябрь морозной погодой с небольшим снегом и дневной температурой −5…-10 градусов, в Вологодской области −2…-7 °С, на востоке ожидается морозная погода, днем −16…-21 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2005 года в Архангельске. Средняя месячная температура достигла +2,3 градуса, что на 7,9 градуса выше обычной. 29 ноября температура была положительной, что также стало рекордом. Ноябрь 1993 года стал экстремально холодным, почти на 7 градусов холоднее обычного, 9 ноября утром температура понизилась до −27,2 градуса, что стало суточным рекордом. Прошлогодний месяц по температурному режиму был близок к норме. Осадков выпало несколько меньше средних многолетних значений. Наиболее теплый день зафиксирован 12 ноября, днем максимальная температура достигла +5,7 градуса, прошли дожди. Настоящая зима наступила в последней декаде ноября, в середине срока ночные морозы окрепли до −17…-19 градусов, да и днем было морозно: −12…-14 °С. В последних числах месяца морозы ослабели до −3…-5 градусов, прошел небольшой снег.
В Центрально-Черноземном районе ожидаемая среднемесячная температура +1…+2 °С, что несколько теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 55−65 мм, что больше климатической нормы.
В первые дни месяца ожидается теплая погода, в отдельные дни пройдут кратковременные дожди, утром вероятны туманы, температура днем +6…+11 °С. К середине первой декады без осадков, ночью небольшие морозы, дневная температура от 1 до 6 градусов тепла, на дорогах местами гололедица. В конце первой десятидневки местами небольшой дождь, утром туман, днем +3…+8 °С.
К середине ноября облачно, пройдут дожди, днем от 5 до 10 градусов тепла. В конце второй декады сохранится теплая погода, временами пройдут дожди, днем +4…+9 градусов. К середине третьей десятидневки местами пройдет небольшой снег, днем от 1 до 6 градусов мороза, на дорогах гололедица. Завершится ноябрь потеплением, возможен небольшой снег и мокрый снег, утром туман, дневная температура −2…+3 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2010 года в Воронеже. Средняя месячная температура достигла +5,9 градуса, что почти на 7 градусов выше нормы. 11 ноября при выносе очень теплой воздушной массы из районов восточного средиземноморья воздух прогрелся до +16,1 градуса, что стало рекордом второй декады. А случались ли по-настоящему зимние ноябри? Да, в 1993 и 1998 годах средняя месячная температура более чем на 5 градусов была ниже обычной, но ночам во второй и третьей декадах минимальная температура опускалась в отдельные периоды до −15…-18 градусов. Прошлогодний ноябрь по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало больше нормы более чем в полтора раза. Самый теплый день отмечен 13 ноября, днем максимальная температура достигла +11,4 градуса. В третьей декаде месяца прошли обильные осадки, к концу месяца слегка подморозило и сформировался снежный покров.
В Волго-Вятском районе и на Средней Волге предполагаемая среднемесячная температура −1…-2 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 45−65 мм, что в пределах нормы.
В первые дни месяца в отдельные дни небольшие осадки, дневная температура 0…+5 °С. К концу первой десятидневки без осадков, днем от 2 до 7 градусов тепла.
В середине месяца облачно, пройдет дождь, максимальная температура днем +4…+9 °С. К концу второй декады сохранится неустойчивая погода с осадками, днем колебания температуры от +3…+8 °С до −2…+3 °С, на дорогах местами гололедица.
В середине третьей декады без существенных осадков, днем от 3 до 8 градусов мороза, на дорогах гололедица, чередование небольших морозов и оттепели. Завершится ноябрь облачной с прояснениями погодой, в отдельные дни небольшой снег, дневная температура −2…-7 °С, на дорогах местами гололедица.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Самаре. Средняя месячная температура составила +3,3 градуса, что почти на 5,7 градуса выше обычной. 6 ноября был установлен и месячный рекорд тепла — +14,7 градуса. Все дни месяца оказались с положительной температурой, что также стало рекордом.
Прошлогодний месяц оказался на 1,3 градуса теплее обычного, а вот осадков выпало более чем в 2 раза больше нормы. Наиболее теплый день зафиксирован 13 ноября, днем максимальная температура достигла +8,6 градуса, прошли дожди. Рекордное количество осадков в виде мокрого снега выпало 18 ноября, их количество составило 32 мм, сформировался снежный покров, к концу месяца днем подморозило до −8…-10 градусов.
На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +1…+5 °С, что на 1−2 градуса выше обычной. Предполагаемое количество осадков 20−40 мм, что в пределах нормы, в Саратовской области местами вероятен избыток влаги.
В начале месяца местами кратковременный дождь, температура днем +7…+12 °С, в Астраханской области до 15 градусов тепла. К концу первой десятидневки без осадков, днем +5…+10 градусов, в Астраханской области +10…+15 °С.
В середине месяца возможен небольшой дождь, температура днем +3…+8 градусов, в Астраханской области +11…+16 °С. К концу второй десятидневки пройдут дожди, днем максимальная температура +5…+10 °С, в Астраханской области +9…+14 градусов, кратковременный дождь. В середине третьей декады землю припорошит снегом, днем 0…-5 градусов, на дорогах скользко. Завершится ноябрь погодой без существенных осадков, днем −2…-7 °С, в Астраханской области до 3 градусов тепла, на дорогах местами гололедица.
Рекордно теплым и сухим выдался ноябрь 2010 года в Астрахани. Средняя месячная температура составила +8,8 градуса, что почти на 6 градусов выше обычной. 6 ноября 1998 года был установлен месячный рекорд тепла +21,6 градуса.
Прошлогодний месяц оказался на 1,3 градуса теплее обычного, количество выпавших осадков в пределах нормы. Наиболее теплый день зафиксирован 20 ноября, днем +14,5 градуса. В конце месяца заметно похолодало, ночью подморозило до −8 градусов, а дневная температура не превысила +2 °С.
На юге ЕТР ожидаемая средняя температура ноября +5…+7 °С, что на 2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 35−60 мм, что близко к обычному, местами возможен дефицит влаги.
В первые дни месяца ожидается теплая погода, в отдельные дни возможен небольшой дождь, максимальная температура днем +12…+17 °С, на Черноморском побережье теплее на 2−3 градуса. К концу первой декады без осадков, днем +11…+16 градусов.
В середине ноября ожидается очень сухая теплая погода, максимальная температура днем +15…+20 °С. К концу второй декады пройдут дожди, дневная температура +13…+18 градусов. В начале третьей десятидневки кратковременный дождь, днем от 7 до 12 градусов тепла, на Черноморском побережье +11…+16 °С. К середине третьей декады небольшие осадки, днем +1…+6 °С, на Черноморском побережье до +8 градусов, ночью возможны заморозки. В последние дни месяца вероятны дожди и потеплеет до +7…+12 градусов, на Черноморском побережье до +14 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 1966 года в курортном Сочи. Средняя месячная температура достигла +16,1 градуса, что на 4,6 градуса выше обычной. В начале месяца воздух прогревался до +26 градусов. На втором месте стоит 2010 год со значением среднемесячной температуры +15,2 градуса. Тогда аномально теплой и сухой оказалась вторая декада месяца, 16 ноября днем воздух прогрелся до +26,1 градуса, что стало рекордным значением для второй десятидневки. Прошлогодний ноябрь оказался теплее и суше обычного, самый теплый день зафиксирован 20-го числа, днем воздух прогрелся до +22,3 градуса, прошел небольшой дождь.
В Крыму предполагаемая средняя температура ноября +6…+7 °С, что несколько теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 50−60 мм, что несколько больше средних многолетних значений.
В начале месяца кратковременный дождь, температура днем +11…+16 °С. К концу первой десятидневки без осадков, днем +13…+18 °С.
В середине ноября в отдельные дни кратковременный дождь, днем максимальная температура +16…+21 градус. К концу второй декады пройдут дожди, возможны грозы, днем +12…+17 °С. В начале третьей десятидневки кратковременные осадки, днем +2…+7 градусов, ночью возможны заморозки. Завершится месяц потеплением, вероятны небольшие дожди, дневная температура +8…+13 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2010 года в Симферополе. Средняя месячная температура достигла +12,3 градуса, что более чем на 6 градусов выше обычной. 9 ноября, словно летом, днем воздух прогрелся до +27 градусов, сказалось влияние очень теплой воздушной массы из восточного средиземноморья. Очень тепло было и 5 ноября 2013 года, максимальная температура достигла +25 градусов, что близко к рекорду. Прошлогодний ноябрь по средней температуре был на 2,4 градуса выше нормы, осадков выпало несколько меньше обычного. Наиболее теплый день зафиксирован 21-го числа, днем воздух прогрелся до +21,9 градуса. Заметно похолодало в конце месяца, дневная температура не превышала +5 градусов, а ночью на севере отмечались заморозки.
На Урале ожидаемая среднемесячная температура −1…-4 °С, что несколько теплее нормы. Предполагаемое количество осадков 40−60 мм, что несколько больше средних многолетних значений.
В первой половине ноября ожидается теплая погода, небольшие морозы будут сменяться оттепелями, нередки осадки, на дорогах местами гололедица. Наиболее интенсивное похолодание ожидается в последних числах месяца, ночью подморозит до −15…-20 °С, днем −9…-14 °С, на Южном Урале теплее на 2−3 градуса, сформируется снежный покров.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Екатеринбурге. Средняя месячная температура достигла +1,8 градуса, что почти на 7,6 градуса выше обычной. Всего лишь один день, 17-го числа, максимальная температура оказалась слабоотрицательной. А 7-го ноября стало рекордно теплым — +12,5 градуса. Прошлогодний месяц по средней температуре был холоднее обычного на 2,2 градуса, осадков выпало с избытком. Наиболее теплым выдался день 1-го числа, максимальная температура достигла +5,2 градуса. Аномально холодной стала вторая половина ноября, в середине месяца выпал снег и сформировался устойчивый снежный покров. 27 ноября утром мороз окреп до −22,8 градуса, днем максимальная температура была всего −18,9 градуса. Лишь в самом конце месяца морозы ослабели, дневная температура повысилась до −10…-12 градусов, прошел небольшой снег.
На юге Западной Сибири предполагаемая среднемесячная температура −7…-9 °С, что в пределах средних многолетних значений. Ожидаемое количество осадков 30−60 мм, что близко к обычному, в Алтайском крае местами не исключен избыток влаги.
В первой декаде месяца пройдут осадки, чередование оттепели и умеренных морозов, гололедные явления. К концу второй декады ночью подморозит до −16…-21 градуса, днем −8…-13 °С. В последние дни месяца пройдет снег, местами метель, днем −2…-7 градусов.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Новосибирске. Средняя месячная температура достигла −0,3 градуса, что почти на 6,6 градуса выше обычной. 2 ноября максимальная температура достигла +11,2 градуса, что стало суточным рекордом. Месячный рекорд был достигнут 4 года спустя, 3 ноября 2017 года воздух прогрелся до +11,7 градуса. Прошлогодний месяц оказался почти на 2 градуса холоднее обычного, осадков выпало несколько меньше нормы. Самый теплый день отмечен 2-го числа, максимальная температура достигла +5,2 градуса. Третья декада выдалась аномально холодной и сухой благодаря влиянию мощного антициклона. 27 ноября утром мороз окреп до −31,8 градуса, днем максимальная температура составила −24,7° С. Лишь в самом конце месяца температура повысилась на 3−5 градусов.
На юге Восточной Сибири ожидаемая средняя температура месяца −7…-8 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 20−40 мм, что близко к обычному.
В начале месяца пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем около нуля, местами оттепель, на дорогах гололедица. К концу первой десятидневки без осадков, днем −5…-10 °С, местами гололедица. В середине ноября вероятна оттепель, пройдут небольшие осадки. К началу третьей декады возможна волна холода, без существенных осадков, днем −9…-14 градусов, ночью до −20…-25 °С. Завершится ноябрь ослаблением холодов, в отдельные дни пройдет небольшой снег, дневная температура −3…-8 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Красноярске. Средняя месячная температура достигла −1,1 градуса, что более чем на 6 градусов выше обычной. 30 ноября максимальная температура достигла +6,1 градуса, что стало суточным рекордом. Месячный рекорд был достигнут 3 ноября 1978 года, когда воздух прогрелся до +13,6 градуса. Прошлогодний месяц по средней температуре и количеству осадков был близок к обычному. Теплая первая половина месяца уступила место холодам в третьей десятидневке. 15 ноября стало самым теплым днем, максимальная температура составила +6,8 градуса. 27 ноября ночной мороз окреп до −32,2 градуса, днем максимальная температура −24,3 °С.
На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура месяца +1…-4 °С, что несколько теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 25−55 мм, что больше средних многолетних значений, в Хабаровском крае — в пределах нормы.
В первой декаде в отдельные дни осадки, днем +3…+8 градусов, в Приморье в отдельные дни до 13 градусов тепла. К середине месяца слегка подморозит, на дорогах гололедица. В начале третьей десятидневки потеплеет до оттепели, местами небольшие осадки. Завершится ноябрь морозной погодой, днем −7…-12 градусов, в Хабаровском крае холоднее на 3−5 градусов. Сформируется снежный покров.
Прошлогодний ноябрь выдался очень теплым во Владивостоке. Количество выпавших осадков оказалось в пределах средних многолетних значений. Самый теплый день отмечен 9-го числа, когда воздух прогрелся до +12,3 градуса. Не обошлось и без рекордов, 25 ноября максимальная температура достигла +8,9 градуса. И только в последних числах месяца землю припорошило снегом и похолодало до −4…-6 градусов.
В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура +4…+5 градусов, что несколько выше нормы. Предполагаемое количество осадков 100−120 мм, что больше средних многолетних значений.
В первые дни месяца без существенных осадков, днем максимальная температура +9…+14 градусов. К середине первой декады пройдет дождь, дневная температура +7…+12 °С. В конце первой десятидневки небольшой дождь, днем максимальная температура +8…+13 градусов.
К середине месяца облачно с прояснениями, небольшие дожди, дневная температура от 6 до 11 градуса тепла. В конце второй декады пройдут осадки, днем максимальная температура 0…+5 °С, ночью есть вероятность заморозков. К середине третьей декады возможны небольшие осадки, преобладающая дневная температура −2…+3 °С, на дорогах местами гололедица. Завершится ноябрь потеплением, пройдут дожди, днем +3…+8 °С.
Прошлогодний ноябрь по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало меньше средних многолетних значений. Наиболее теплая погода наблюдалась в начале месяца, 2-го числа воздух прогрелся до +15,4 градуса. К концу второй декады выпал первый снег и слегка подморозило. В последние дни месяца температура повысилась до +1…+5 градусов, существенных осадков не наблюдалось.
В Санкт-Петербурге ожидаемая средняя температура месяца +1…+2 °С, что на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 45−50 мм, что близко к обычному.
В начале ноября без существенных осадков, температура днем +4…+9 °С. К середине первой десятидневки пройдут дожди, температура днем +5…+10 °С. В конце первой декады без осадков, днем от 3 до 8 градусов тепла.
К середине месяца пройдут дожди, температура днем +5…+10 °С. В конце второй десятидневки кратковременные осадки, днем −3…+2 градуса, гололедица. К началу третьей декады не исключен небольшой снег, температура днем 0…-5 °С, на дорогах гололедица. В середине третьей десятидневки облачно, небольшие осадки, днем −2…+3 °С. Завершится ноябрь облачной погодой с прояснениями, пройдет небольшой снег, дневная температура −1…-6 °С.
Рекордно теплым оказался ноябрь 2013 года. Средняя месячная температура достигла +4,4 градуса, что более чем на 4 градуса выше обычной. Легкий мороз −1…-2 градуса наблюдался лишь 2 раза за месяц — 26 и 30 ноября. Прошлогодний ноябрь по температурному режиму и количеству осадков был близким к обычному. 9, 10 и 12 числа были установлены суточные рекорды, максимальная температура достигла +10,6, +10,5 и +11,2 градуса соответственно. В третьей декаде установился зимний режим погоды, землю припорошило снегом, а дневная температура колебалась от −2 до −6 градусов.
В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура ноября 0…+1 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 60−70 мм, что несколько больше обычного.
В первые дни месяца в отдельные дни небольшие осадки, температура днем +2…+7 °С. К концу первой декады без осадков, днем от 3 до 8 градусов тепла, утром местами туман.
В середине ноября облачно, пройдут дожди, днем +5…+10 °С. В конце второй декады пройдут осадки, колебания температуры днем от +1…+6 °С до +2…-3 °С, вероятно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
К середине третьей десятидневки без осадков и легкий мороз, дневная температура −3…-8 градусов, на дорогах местами гололедица. Завершится ноябрь облачной погодой с прояснениями, возможен небольшой снег, дневная температура 0…-5 °С, на дорогах местами гололедица.
Самым теплым стал ноябрь 2013 года. Средняя месячная температура достигла +4 градусов, что на 5 градусов выше обычной. 6 ноября при перемещении очень теплой воздушной массы средиземноморского происхождения установлен абсолютный месячный рекорд +16,2 °С. Прошлогодний ноябрь по температурному режиму был близок к обычному, средняя месячная температура составила −0,6 °С. Осадков выпало 60% от нормы. Самые теплые дни зафиксированы 12 и 13 ноября, максимальная температура достигла +12,3 и +11,8 градуса соответственно, что стало суточными рекордами. Наиболее холодным стал последний день месяца, ночью подморозило до −12,4 градуса, дневная температура не превысила −6,3 °С.