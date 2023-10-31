На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили «красный» код опасности

«Активность вулкана значительно возросла. За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5−9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код — “красный”», — говорится в сообщении.
Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, то есть в воздушном эшелоне, где летят самолеты, возможен в любое время. Уточняется, что облако пепла содержит в себе не только свежие частицы, но и те, которые были подняты в воздух при обрушениях в Апахончичском желобе, где сейчас идет лава. Поток раскаленного материала опустился из кратера до 2,7 тысячи метров над уровнем моря при высоте Ключевского 4750 метров над уровнем моря. В кратере наблюдается рост шлакового конуса.
Согласно карте-схеме распространения пеплового облака, оно в ближайшее время может достичь Алеутских островов. На пути распространения возможно оседание незначительного слоя пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.
Вулкан Ключевской выбрасывает столбы пепла ежедневно в последние несколько дней. Само извержение началось 23 июня 2023 года. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится всего в 30 километрах от исполина.