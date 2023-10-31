12:47 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили «красный» код опасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт — РИА Новости. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на Камчатке «красный» код опасности для авиации из-за усиления его извержения, говорится в сообщении KVERT.

Источник: © РИА Новости

«Активность вулкана значительно возросла. За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5−9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код — “красный”», — говорится в сообщении.

Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, то есть в воздушном эшелоне, где летят самолеты, возможен в любое время. Уточняется, что облако пепла содержит в себе не только свежие частицы, но и те, которые были подняты в воздух при обрушениях в Апахончичском желобе, где сейчас идет лава. Поток раскаленного материала опустился из кратера до 2,7 тысячи метров над уровнем моря при высоте Ключевского 4750 метров над уровнем моря. В кратере наблюдается рост шлакового конуса.

Согласно карте-схеме распространения пеплового облака, оно в ближайшее время может достичь Алеутских островов. На пути распространения возможно оседание незначительного слоя пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Вулкан Ключевской выбрасывает столбы пепла ежедневно в последние несколько дней. Само извержение началось 23 июня 2023 года. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, он находится всего в 30 километрах от исполина.

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