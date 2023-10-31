На Великобританию и Францию надвигается шторм «Сиаран»
Ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям.
Ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям.
Шторм «Сиаран» ожидается в Великобритании, Ирландии, Франции и на Пиренейском полуострове в ночь со среды на четверг, передает The Guardian.
«Сиаран» сформируется из смеси компонентов, включая мощный струйный поток со скоростью 321 километр в час на высоте 9 километров над поверхностью.
Порывы ветра во время непогоды могут достигать 160 километров в час. «Сиаран» принесет с собой дожди, которые с большой долей вероятности приведут к наводнениям в некоторых частях западной Франции и на северо-западе Пиренейского полуострова. Также затопления грозят северному побережью Испании и Португалии.
Согласно прогнозам компьютерной модели, непогода может установить рекорды по самым низким значениям атмосферного давления, из-за чего шторм станет только сильнее.
Ранее на Ирландию и Шотландию обрушился шторм «Бабет».
Анна Морозова