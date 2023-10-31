17:32 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На Великобританию и Францию надвигается шторм «Сиаран»

Ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям.

Источник: AFP 2023

Шторм «Сиаран» ожидается в Великобритании, Ирландии, Франции и на Пиренейском полуострове в ночь со среды на четверг, передает The Guardian.

«Сиаран» сформируется из смеси компонентов, включая мощный струйный поток со скоростью 321 километр в час на высоте 9 километров над поверхностью.

Порывы ветра во время непогоды могут достигать 160 километров в час. «Сиаран» принесет с собой дожди, которые с большой долей вероятности приведут к наводнениям в некоторых частях западной Франции и на северо-западе Пиренейского полуострова. Также затопления грозят северному побережью Испании и Португалии.

Согласно прогнозам компьютерной модели, непогода может установить рекорды по самым низким значениям атмосферного давления, из-за чего шторм станет только сильнее.

Ранее на Ирландию и Шотландию обрушился шторм «Бабет».

Анна Морозова

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