Подробный лунный календарь огородника и садовода на декабрь 2023 года

Становится все более заметным, что дни становятся короче, а время, проведенное на даче, становится все реже. Однако даже в этот период несколько активных занятий остаются для дачника. В данной статье подробнее расскажем о них.
Фазы Луны в декабре 2023 года
- Растущая Луна: 13 — 26 декабря.
- Полнолуние: 27 декабря.
- Убывающая Луна: 1 — 11 декабря, 28 — 31 декабря.
- Новолуние: 12 декабря.
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в декабре
|Овощная культура
|Лук на зелень (перо), лук-севок
|6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29
|Редис, редька, дайкон
|6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29
|Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.)
|18, 19, 21, 27, 28, 29
|Цветочная культура
|Двулетние и многолетние цветы
|6, 7, 25, 26
|Луковичные и клубневые цветы
|6, 7, 25, 26
План посевных работ в саду и огороде в декабре
Для успешного садоводства рекомендуем ознакомиться с тем, что предлагает лунный посевной календарь на декабрь 2023.
1 декабря (пт) — Луна в Раке, убывает
Сегодня стоит поухаживать за комнатными растениями: их можно пересадить, полить, помыть листочки, подкормить. А еще рекомендуем посеять овощи для выращивания на подоконнике.
2 декабря (сб) — Луна во Льве, убывает
Разберитесь в садовых принадлежностях: помойте горшки, приведите в порядок и заточите инструменты.
3 декабря (вс) — Луна во Льве, убывает
Самое время укрыть хвойные растения с пирамидальной кроной от солнечных ожогов, ожидающихся в конце зимы — начале весны, и связать их.
4 декабря (пн) — Луна во Льве, убывает
Уделите внимание саду: на деревьях рекомендуем развесить кормушки для птиц, а также организовать снегозадержание.
5 декабря (вт) — Луна в Деве, убывает
День отлично подходит, чтобы позаботиться о саде и огороде: стряхните снег с ветвей и набросайте его поверх теплолюбивых растений.
6 декабря (ср) — Луна в Деве, убывает
Сегодня стоит поухаживать за комнатными растениями: их можно пересадить, полить, помыть листочки, подкормить. А еще посадите на выгонку корнеплоды.
7 декабря (чт) — Луна в Весах, убывает
Займитесь комнатными растениями: пересадите, полейте, подкормите, обрежьте сухие листья.
8 декабря (пт) — Луна в Весах, убывает
Если вы еще не сделали этого, то советуем провести ревизию урожая в погребе: уберите подгнившие плоды, клубни, луковицы, чтобы не заразились здоровые.
9 декабря (сб) — Луна в Весах, убывает
Сажать и пересаживать растения в этот день крайне не рекомендуется! Можно обрезать и обработать от болезней и вредителей комнатные растения.
10 декабря (вс) — Луна в Скорпионе, убывает
День благоприятен для того, чтобы поставить на выгонку корнеплоды и посадить комнатные растения.
11 декабря (пн) — Луна в Скорпионе, убывает
Сегодня можете поставить на выгонку корнеплоды (морковь, свеклу, сельдерей) и луковичные цветы, а также посеять микрозелень.
12 декабря (вт) — Луна в Стрельце, Новолуние
Крайне не рекомендуем проводить сегодня никаких работ с растениями. Вместо этого купите семена, почитайте полезные статьи.
13 декабря (ср) — Луна в Стрельце, растет
Самое время провести ревизию урожая в погребе: уберите подгнившие плоды, клубни, луковицы, чтобы не заразились здоровые.
14 декабря (чт) — Луна в Козероге, растет
Пришло время подумать о будущей рассаде — советуем вам закупить почву, семена, удобрения и прочий нужный для этого инвентарь.
15 декабря (пт) — Луна в Козероге, растет
Рекомендуем начать подготовку к предстоящему дачному сезону — купите емкости, почву, удобрения, семена.
16 декабря (сб) — Луна в Водолее, растет
Благоприятный день для того, чтобы полить, подкормить и обрезать комнатные растения, а также приобрести новые.
17 декабря (вс) — Луна в Водолее, растет
Сегодня советуем поставить на выгонку корнеплоды (морковь, свеклу, сельдерей), а также посеять микрозелень.
18 декабря (пн) — Луна в Рыбах, растет
Согласно лунному календарю садовода на декабрь 2023, это подходящий день для того, чтобы обустроить огород на подоконнике. Самое время заняться выгонкой и посевами.
19 декабря (вт) — Луна в Рыбах, растет
Если погода позволяет, то рекомендуем заложить компост на участке. Также сегодня хороший день для покупки минеральных удобрений.
20 декабря (ср) — Луна в Овне, растет
Займитесь комнатными растениями: пересадите, полейте, подкормите, обработайте от болезней и вредителей.
21 декабря (чт) — Луна в Овне, растет
День отлично подходит для того, чтобы поухаживать за комнатными растениями: обрежьте их, подкормите и полейте. А еще купите семена овощей и цветов.
22 декабря (пт) — Луна в Овне, растет
Обустройте огород на подоконнике, посейте микрозелень и семена на рассаду растений.
23 декабря (сб) — Луна в Тельце, растет
Крайне не рекомендуем сегодня ничего сеять. Вместо этого почитайте полезные статьи по садоводству.
24 декабря (вс) — Луна в Тельце, растет
Если снега еще нет, а морозы становятся крепче, рекомендуется замульчировать теплолюбивые культуры торфом или опилками.
25 декабря (пн) — Луна в Близнецах, растет
Отличный день для того, чтобы наведаться в сад: подправьте укрытия, стряхните снег с веток, развесьте кормушки для птиц.
26 декабря (вт) — Луна в Близнецах, растет
День благоприятен для того, чтобы заняться снегозадержанием, стряхнуть снег с деревьев, укрыть хвойные от солнечных ожогов.
27 декабря (ср) — Луна в Раке, Полнолуние
Работы с растениями сегодня лучше не проводить. Можете приобрести семена на будущий дачный сезон, изучить статьи по садоводству.
28 декабря (чт) — Луна в Раке, убывает
Сегодня стоит поухаживать за комнатными растениями: их можно пересадить, полить, помыть листочки, подкормить.
29 декабря (пт) — Луна в Раке, убывает
День отлично подходит, чтобы позаботиться о саде и огороде: стряхните снег с ветвей и набросайте его поверх теплолюбивых растений.
30 декабря (сб) — Луна во Льве, убывает
Сегодня можете поставить на выгонку корнеплоды, а еще посеять микрозелень и пересадить комнатные растения.
31 декабря (вс) — Луна во Льве, убывает
Отложите все садово-огородные дела и спокойно готовьтесь к Новому году!
Все ключевые работы в декабре в саду связаны со снегом. Делайте все правильно, и в будущем году вы точно порадуете себя отменным урожаем!
Утаптываем снег вокруг яблонь и груш. Это полезно делать, потому что весной снег тает медленно, и почва равномерно насыщается влагой. Но учтите, что этот способ работает только для яблонь и груш. Косточковым породам — сливам, вишням и черешням — такой способ противопоказан. Дело в том, что их почки просыпаются очень рано, и со снегом в приствольном круге земля дольше останется холодной, а из холодной земли корни не способны добывать влагу. В итоге деревья просто засохнут.
Стряхиваем снег с ветвей. После каждого снегопада отряхивайте кроны деревьев в саду, ведь под тяжестью налипшего мокрого снега ветки могут сломаться. Чтобы не повредить кору, постучите по ним палкой, обернутой мешковиной.
Обвязываем пирамидальные хвойные. На ветки хвойных растений с пирамидальной кроной тоже налипает снег, и они отгибаются от ствола. В итоге они могут или сломаться, или остаться кривыми — и тогда крона будет выглядеть неопрятно. Чтобы этого не избежать, обмотайте крону по спирали плотной веревкой, прижимая побеги ближе к стволу.
Укрываем туи и можжевельники. Первые 2−3 года после посадки в конце зимы — начале весны у туи и можжевельника может подгорать хвоя. Начинает припекать солнце, хвоя испаряет влагу, а корни находятся в промерзшем слое почвы и не могут добыть воду, в итоге растения засыхают. Чтобы этого избежать, нужно притенять растения. Для этого соорудите вокруг саженца подобие шалаша из прутьев, а сверху привяжите сосновые или еловые ветки так, чтобы они укрывали крону до земли.
Работы в огороде в декабре
Набрасываем снег на грядки. Снег отлично защищает растения от морозов, поэтому смело набрасывайте его туда, где растут теплолюбивые многолетники и посеяны семена под зиму.
Покупаем семена. Не стоит ждать аврала, покупайте семена в декабре. К тому же в это время их можно купить более выгодно, чем весной.
Верится с трудом, но урожай с огорода можно убирать даже в декабре! Так, капуста кале (или кейл) выдерживает морозы до −18 °С и даже в замерзшем виде сохраняет вкус и полезные свойства. Кроме того, в декабре можно копать топинамбур.
А в саду можно собрать калину и рябину. После наступления холодов они становятся слаще, и из этих подмороженных ягод получается очень вкусное варенье.
Народные приметы для садоводов и огородников
Чтобы избежать возможных проблем с урожаем в следующем году, рекомендуем в декабре обратить внимание на народные приметы, которые помогут спрогнозировать погоду.
- Если декабрь стоит ясный, то урожая не ждите, а если пасмурный, то год будет плодородный.
- Если декабрь сухой, то весна и лето тоже будут сухими.
- Гром в декабре — примета лютой зимы.
- Если в декабре прилетели снегири, это к холодной зиме.
- Обратите внимание на погоду 28 декабря — таким будет март. Какое будет 29 декабря — таким будет апрель. А погода 30 декабря расскажет о том, какая погода будет в мае.
- Сильные снегопады в первых числах декабря предвещают ливни в начале июня.
- Частые ветры в декабре — признак теплого марта.
- Если в декабре нет оттепелей с дождями, то лето будет сухим.
Отвечаем на популярные вопросы, связанные с дачными работами в декабре.
Можно ли вообще не заниматься садом и огородом в декабре?
Если навещаете сад зимой, то в декабре для вас найдется еще много работы. Нужно постоянно набрасывать снег на грядки, клумбы и укрытия, а вокруг стволов, наоборот, утаптывать. С плодовых деревьев снимают или срезают зимующих вредителей, укрывают хвойные от солнца, подкармливают птиц. В домашних условиях не забудьте проверить хранилища, посеять зелень и провести ревизию семян.
Как лучше всего ухаживать в декабре за цветником?
В зимнее время года многие растения испытывают трудности в своем развитии и выживании. Холод, снег и недостаток солнечного света могут негативно сказаться на их здоровье. Поэтому стоит отдельно позаботиться и о цветниках.
- Перед наступлением зимы необходимо удалить все остатки растений, такие как отцветшие цветы и увядшие листья. Это поможет предотвратить распространение заболеваний и вредителей.
- Если начало зимы не ознаменовалось снегопадами, клумбу можно покрыть опилками либо мульчей. Такое покрывало «греет» не хуже, чем снежный покров, и вы обеспечите цветам необходимую температуру.
- Зимние цветочные культуры нередко страдают от грызунов. Как раз в декабре вы можете положить яд в норку или у корней растений.
Можно ли что-то посадить в декабре?
Помимо цветов, не стоит забывать и об овощах, которые также можно вырастить на рассаду дома. Вырастить ее несложно, главное — найти место для ящиков. Семена для посева можно приобрести в специализированных магазинах или заказать онлайн. Перед посевом семян необходимо подготовить почву.
Семена томатов, капусты, огурцов, баклажанов можно сажать в декабре. Важно следовать рекомендациям по глубине посева и расстоянию между семенами. Для создания оптимальных условий для роста рассады можно использовать подсветку и обогрев.