Зловещие магнитные бури: метеочувствительных ждут страшные головные боли
Геомагнитные «качели» обрушатся в последний месяц осени 2023 года.
Геомагнитные «качели» обрушатся в последний месяц осени 2023 года.
Ноябрь в 2023 году станет настоящим испытанием для людей, зависимых от метеорологических условий. По предварительным прогнозам, ожидается череда геомагнитных бурь разной мощности. У возрастного населения и людей, страдающих хроническими заболеваниями, может наблюдаться ухудшение общего самочувствия, депрессивное состояние и скачки артериального давления. Когда ожидают магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни — в материале «Известий».
Геомагнитные бури (также известные как солнечные или магнитные бури) — это внезапные и интенсивные изменения в магнитосфере планеты. Они вызваны повышенной солнечной активностью, особенно солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Солнечной вспышкой называют внезапное увеличение активности на Солнце. Когда поток частиц достигает магнитосферы Земли, окружающее Землю поле усиливается и отклоняет его к полюсам, так возникает геомагнитная буря.
Согласно теории солнечной активности Скотта Макинтоша, каждые 11 лет полюса Солнца меняются местами, причина подобного явления пока не установлена. Сейчас человечество находится в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019 года. По данным NASA, в июле 2025 года ожидается умеренный максимум солнечного излучения — 115 солнечных пятен, то есть в ближайшие годы число геомагнитных бурь будет расти. Стоит помнить, что солнечный шторм — явление переменное, необходимо отслеживать прогнозы магнитной погоды, чтобы минимизировать его последствия.
В 1859 году произошла одна из самых сильных солнечных бурь в истории — так называемое событие Кэррингтона. Британский астроном Ричард Кэррингтон после полудня 1 сентября зафиксировал наиболее крупный корональный выброс массы. С 28 августа по 2 сентября на Солнце наблюдались многочисленные вспышки, которые вызвали отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. Самая сильная буря с начала космической эры произошла 13 марта 1989 года. Тогда масштабные сбои произошли в энергосистеме канадской провинции Квебек, около 6 млн человек остались без электричества на несколько часов.
Магнитуда геомагнитных бурь определяется пятиуровневой классификацией G1-G5, в которой G1-G2 — самые слабые бури, не оказывающие серьезного влияния на планету и здоровье человека, а G4-G5 — самые сильные штормы. Высокие напряжения, создаваемые подобным усилением, могут вызывать помехи в радиосигналах, GPS и других устройствах. Кроме того, геомагнитную активность характеризует К-индекс. Данный показатель представляет собой усредненное значение 0−9 баллов для каждых трех часов в сутках.
Магнитная буря в первый день месяца не превысит трех баллов и продлится до 21:00 мск. Однако специалисты предупреждают, что к первым геомагнитным изменениям необходимо готовиться уже с 31 октября. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогания и легкие головные боли. В период с 1 до 8 ноября К-индекс составит два балла, затем с 21:00 мск будет наблюдаться повышение показателя до четырех баллов.
Значительное усиление солнечного шторма ожидается 10 ноября, он достигнет трех баллов. Возмущения с переменной мощностью продолжатся вплоть до 14 ноября. Солнечная активность снизится до одного балла 15 ноября. Согласно предварительному прогнозу, возмущения с К-индексом в три балла произойдут 19 и 20 ноября, затем 23 ноября показатель увеличится до четырех баллов.
В разговоре с «Известиями» доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, кандидат экономических наук Владимир Пинаев подчеркнул, что исследования по части влияния магнитных бурь на физическое и эмоциональное состояние человека до сих пор проводятся. Однако врачи сходятся во мнении, что наиболее сильное воздействие магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией.
В соответствии с данными около 61% детей в возрасте до пяти лет страдают повышенной метеочувствительностью, добавляет эксперт. Основными симптомами являются снижение аппетита и сна, постоянный плач. В этот период родителям рекомендуется тщательнее следить за питанием и режимом дня ребенка.
Считается, что во время магнитных бурь у человека густеет кровь, из-за этого ухудшается кислородный обмен, и первыми реагируют на нехватку кислорода мозг и нервные окончания. Часть людей отмечает у себя перепады настроения, некоторые вспышки агрессии, снижение работоспособности и головную боль. При резкой реакции организма на погоду следует обратиться за медицинской помощью. Врачи утверждают, что при правильно подобранной терапии метеозависимость возможно устранить.
Людям старшего возраста, беременным и тем, кто имеет хронические патологии, необходимо следить за периодом возникновения магнитных бурь и соблюдать общие рекомендации. Лучше отказаться от употребления алкогольных напитков, жирной и острой пищи, поскольку эти продукты повышают уровень холестерина. Следует пополнить ежедневный рацион овощами и фруктами, соблюдать питьевой режим.