В чем морозы нипочем? Эксперт раскрыл, как выгодно купить пуховик на зиму
Пуховики в России стоят от 5 до 30 тысяч рублей и выше.
Пуховики в России стоят от 5 до 30 тысяч рублей и выше.
После ухода западных брендов освободившуюся нишу на рынке заняли производители пуховиков из России и Китая. Цены на них варьируются от 5 до 30 тысяч рублей и выше. Эксперт рассказал aif.ru, что при покупке необходимо обратить внимание на состав изделий, а также учитывать погодные условия региона. При этом во многих городах России в начале ноября столбик термометра опустится до −20 градусов.
Согласно прогнозам на ноябрь, опубликованным синоптиками, в российских регионах температура будет опускаться до −20 градусов. В частности, это касается Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. При этом первая неделя месяца ожидается аномально теплой — столбик термометра будет подниматься до +11 градусов. Это время стоит использовать, чтобы подготовиться к морозам и утеплиться.
По данным Росстата, в сентябре 2023 года цены на верхнюю одежду выросли по сравнению с 2022 годом. Например, мужские утепленные куртки с верхом из плащевых тканей подорожали на 6% и в среднем стоят 7,7 тысячи рублей. Женские меховые пальто и дубленки подорожали на 3,2%, в среднем они обходятся в 51 тысячу рублей. При этом самой популярной верхней одеждой в России остаются пуховики. После ухода западных брендов покупатели стали больше внимания уделять ресейлерам и маркетплейсам, считает автор Telegram-канала «Содержанские будни» Анна Мякинина. При этом на выбор пуховика влияет ряд факторов: погодные условия региона, бюджет покупателя и вкусовые предпочтения.
«В этом сезоне большой популярностью продолжают пользоваться пуховики оверсайз либо утепленные пальто из шерсти. Сейчас на рынке достаточно российских брендов, которые по качеству не уступают западным. Женщинам в этом плане проще — для них товары производит большое количество новых отечественных компаний. К примеру, один из брендов из Казани очень быстро набрал обороты и полюбился многим девушкам за счет неординарности моделей. Несмотря на это, не каждая покупательница может позволить себе эти вещи, так как цены на верхнюю одежду там начинаются от 30 тысяч рублей», — пояснила Анна Мякинина.
Более бюджетные варианты эксперт предлагает искать на российских маркетплейсах. По ее словам, большинство поставщиков закупают продукцию в Китае, однако широкий ассортимент позволяет каждому подобрать пуховик нужного качества по доступной цене — стоимость начинается от 3−5 тысяч рублей.
В первую очередь при выборе пуховика необходимо обратить внимание на наполнитель, используемый в изделии. Сегодня на рынке представлены товары как с натуральным, так и искусственным наполнителем. Однако не всегда последние оказываются достаточно теплыми — некоторые синтетические материалы накаляются на морозе и не дают коже дышать. Если в такой куртке человек вспотеет от активного бега или ходьбы, то может замерзнуть.
Поэтому эксперт рекомендует выбирать либо натуральный наполнитель, например гусиный пух и перо, либо современный материал — экопух. Гусиный пух спасает от морозов до −30 °С и отлично подходит для северных регионов России. Благодаря высокой гигроскопичности кожа дышит, а сам материал остается легким и упругим. На некоторых маркетплейсах сейчас проходят акции со скидками до 70% на пуховики с наполнителем из гусиного пуха — куртка до колен обойдется в сумму от 7 до 20 тысяч рублей. Есть еще один аргумент в пользу пуховика с натуральным наполнителем — они отличаются носкостью и легко восстанавливают форму, поэтому выглядят как новые даже через несколько сезонов.
Экопух производят из натурального волокна — полимера. Он имеет сферическую форму, благодаря чему сопротивляется деформации. Материал полностью натурален и не вызывает аллергических реакций. Среди изделий с экопухом встречаются модели, которые будут согревать в морозы от −10 до −30 градусов. Еще один плюс в пользу этих изделий — они не требуют специального ухода и спокойно переносят множество стирок. Стоят пуховики с экопухом дешевле — цены начинаются от 3 тысяч рублей.