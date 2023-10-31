NASA показало карту водяного льда на Марсе
В последующем она поможет астронавтам комфортнее освоиться на планете.
В последующем она поможет астронавтам комфортнее освоиться на планете.
Исследователи из NASA в рамках проекта «Картирование подповерхностного водяного льда» (SWIM) представили четвертую и последнюю карту поверхности Марса. Она показывает, где может находиться подземный водяной лед, пишет Space.com.
Его залежи будут необходимы для жизнедеятельности астронавтов, потому очень важно знать расположение этих ресурсов. Для создания карты инженеры использовали данные приборов орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.
Выяснилось, что лучшее место для посадки на Марсе с точки зрения наличия водяного льда — полярные регионы. Однако специалисты NASA не желают подвергать астронавтов настолько суровым климатическим условиям, потому рассматривают места ближе к экватору.
Недавние снимки из космоса показали, что Марс был планетой рек. Пересохшие русла должны находиться в большей части кратеров красной планеты.
Олеся Маевская