Вырубка лесов негативно влияет на региональные температуры
Деревья приносят больше прохладного воздуха и осадков.
Деревья приносят больше прохладного воздуха и осадков.
Исследование бразильской Амазонки показало, что если уничтожение лесов будет продолжать идти такими быстрыми темпами, то к 2050 году в сельскохозяйственном центре Мату-Гросу будет на 1 жарче. Известно, что там посевы уже страдают от экстремальных температур, сообщает The Guardian.
Вырубка лесов Амазонки вызывает потепление на расстоянии 100 километров. Чем больше деревьев гибнет, тем жарче становится.
Дело в том, что среднестатистическое дерево обладает охлаждающим эффектом, эквивалентным двум-трем кондиционерам мощностью 2,5 киловатт, работающим на полную мощность каждый час ежедневно. Ученые объясняют, что это похоже на выделение пота людьми для снижения температуры тела. Используя спутниковые данные и искусственный интеллект, авторы исследования обнаружили повышение температуры на 0,7°С на каждые десять процентных пунктов потери леса в радиусе 100 километров.
Однако ученые говорят, что рассматривать данное явление следует не как сигнал тревоги, а как полезный инструмент для правильного управления лесами. Так, если сократить вырубку, то температура в регионе вернется в норму, а количество осадков возрастает, что положительно повлияет на посевы.
Ранее ученые выяснили, что тропические леса компенсируют 25% выбросов углерода.
Анна Морозова