На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 10 км
Сейсмологи рассказали подробности произошедшего.
Сейсмологи рассказали подробности произошедшего.
Ключевская сопка на территории Камчатского края выбросила пепел на высоту до десяти километоров, а шлейф протянулся на 1 300 километров в юго-восточном направлении от вулкана. Соответствующее заявление сделали местные специалисты в социальных сетях из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Местные жители могли увидеть пеплопады в населенных пунктах Козыревск, Лазо, Атласов и Никольском.
Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 1 300 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.
Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие станции фиксируют в регионе большое количество землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание. Его интенсивность которого продолжает увеличиваться.