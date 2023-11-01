10:43 (мск), источник: Piter.tv

На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 10 км

Сейсмологи рассказали подробности произошедшего.

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Ключевская сопка на территории Камчатского края выбросила пепел на высоту до десяти километоров, а шлейф протянулся на 1 300 километров в юго-восточном направлении от вулкана. Соответствующее заявление сделали местные специалисты в социальных сетях из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Местные жители могли увидеть пеплопады в населенных пунктах Козыревск, Лазо, Атласов и Никольском.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 1 300 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

сообщение профильного Института

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие станции фиксируют в регионе большое количество землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание. Его интенсивность которого продолжает увеличиваться.

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