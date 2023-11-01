Между выбросом пепла и извержением вулкана Ключевской нет взаимосвязи, заявил эксперт

«Ключевская сопка относится к числу активных дальневосточных вулканов, поэтому чисто умозрительно можно сказать, что риск извержения выше 10−15%. Если говорить в целом о предсказании извержений — и у нас, и в мире не могут предсказать извержение вулкана даже за 24 часа. Тем более никто не может предсказать силу извержения», — пояснил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что российские районы вулканической активности в Камчатском крае и на Курильских островах практически не заселены. В них не ведётся хозяйственная деятельность, нет большой активности авиации и отсутствует ущерб для деятельности морских судов и добычи полезных ископаемых. Поэтому вопрос вулканической активности очень важен с научной точки зрения, однако с прикладной — гораздо менее значимый, чем изучение сейсмической активности, поскольку на Сахалине и Северном Кавказе проживает намного больше людей.
«Для нас важно не столько предсказывать вулканическую активность в Камчатском крае и на Курильских островах, сколько создавать и поддерживать там условия безопасного функционирования предприятий и жизнедеятельности населения, что особенно актуально в связи с наметившимся ростом внутреннего туризма в эти регионы в последние два года», — заключил Крылов.
Напомним, сегодня утром стал известно, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Уточнялось, что пепловых осадков в населённых пунктах зарегистрировано не было, но шлейф шёл в юго-восточном направлении — в сторону Тихого океана. Лайф также публиковал кадры с места. При этом извержение спровоцировало сход грязекаменных потоков и вызвало сход селя на трассы.