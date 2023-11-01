15:51 (мск), источник: Life.ru

Между выбросом пепла и извержением вулкана Ключевской нет взаимосвязи, заявил эксперт

Между выбросом пепла и извержением вулкана может пройти как несколько часов, так и несколько дней. При этом иногда его может не последовать и вовсе — прямой взаимосвязи между первым и вторым нет. Об этом в беседе с Лайфом заявил доцент кафедры географии, геоэкологии и природопользования МГОУ Пётр Крылов, комментируя активность камчатского вулкана Ключевской.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевская сопка относится к числу активных дальневосточных вулканов, поэтому чисто умозрительно можно сказать, что риск извержения выше 10−15%. Если говорить в целом о предсказании извержений — и у нас, и в мире не могут предсказать извержение вулкана даже за 24 часа. Тем более никто не может предсказать силу извержения», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что российские районы вулканической активности в Камчатском крае и на Курильских островах практически не заселены. В них не ведётся хозяйственная деятельность, нет большой активности авиации и отсутствует ущерб для деятельности морских судов и добычи полезных ископаемых. Поэтому вопрос вулканической активности очень важен с научной точки зрения, однако с прикладной — гораздо менее значимый, чем изучение сейсмической активности, поскольку на Сахалине и Северном Кавказе проживает намного больше людей.

«Для нас важно не столько предсказывать вулканическую активность в Камчатском крае и на Курильских островах, сколько создавать и поддерживать там условия безопасного функционирования предприятий и жизнедеятельности населения, что особенно актуально в связи с наметившимся ростом внутреннего туризма в эти регионы в последние два года», — заключил Крылов.

Напомним, сегодня утром стал известно, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Уточнялось, что пепловых осадков в населённых пунктах зарегистрировано не было, но шлейф шёл в юго-восточном направлении — в сторону Тихого океана. Лайф также публиковал кадры с места. При этом извержение спровоцировало сход грязекаменных потоков и вызвало сход селя на трассы.

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