В ноябре еще не поздно? Какие луковичные цветы можно высадить перед зимой

Перед посадкой посмотрите прогноз погоды
Одним из главных факторов ноябрьских посадок является погода. Чтобы оценить возможность приживаемости луковичных, стоит изучить прогноз погоды. Если до заморозков на почве (а это не −1 или −2 ночью, а около −5 и в течение нескольких суток) еще более двух недель, цветами можно заниматься.
Их как раз и стоит садить «под зиму». Слишком ранние посадки тюльпанов, в теплом сентябре, могут спровоцировать их преждевременный рост, и перезимовать этим растениям в состоянии активного роста будет гораздо труднее, чем тем луковицам, которых отправили в землю в конце октября-начале ноября.
Они обладают богатой цветовой гаммой, и радуют дачников одними из первых после схода снега.
Гиацинты очень нежны, поэтому сажая их под зиму, для обеспечения их более комфортной зимовки, место посадки стоит укрыть лапником или хотя бы замульчировать. А ранней весной укрытие снять.
Несмотря на внушительный размер этого весеннего цветка, его луковицы требуют особо аккуратного обращения при посадке. У них нет защитного чешуйчатого слоя, и их гораздо легче травмировать.
Если их посадить достаточно глубоко или высадить поздно, то они могут весной и не зацвести. Однако не спешите огорчаться. Садовые подснежники нередко всю свою красоту показывают на 2−3-й годы посадок. А еще подснежники крайне чувствительны к пересадкам. Их лучше лишний раз не «кантовать».
Эти первоцветы обладают не только приятным внешним видом и яркими красками, но и завораживающим запахом. Некоторые любители цветов считают мускари одним из видов гиацинтов, другие относят их к лилейникам. На самом деле, согласно биологической градации, мускари относится к разряду… спаржевых.
Их обычно сажают целыми «семьями». Чем больше этих мелких цветков рядом, тем лучше они смотрятся.
Он похож на большие разноцветные одуванчики, которые расцветают в полной мере во второй половине мая. Однозначным преимуществом декоративного лука (или аллиума гигантского, как его еще называют) является его способность бороться с вредителями почвы и растений, которые рядом. Многие из них просто не переносят запах лука, пусть и декоративного.
А вот нарциссы не очень любят поздних посадок. Им дольше, чем тюльпанам и мелколуковичным крокусам, мускари и гиацинтам, требуется времени для адаптации после посадки. Попробовать посадить несколько луковиц нарциссов, конечно, можно и в ноябре, но в следующем году лучше это запланировать на месяц раньше.
Правильно выбираем луковицы
Они должны быть твердые и достаточно ровные, без сомнительных пятен или вмятин. При обнаружении таких пятен или гнили, стоит их сразу вырезать, а «рану» засыпать толченым углем, либо обработать слабым раствором марганцовки.
Все луковичные сажают донышком вниз, на глубину, в три раза превышающую диаметр луковицы. Если грунт тяжелый, необходим дренаж.
Луковичные прекрасно будут чувствовать себя не только на открытых солнечных участках, которые любят практически все цветы, но и под деревьями. Те еще не успевают набрать зеленой массы и отбросить тень, когда цветут гиацинты, крокусы и тюльпаны.
А вот в местах с застоем влаги в почве садить луковичные точно не стоит: там они могут погибнуть. Также не стоит вносить в почву много удобрений: их большое количество может спровоцировать гниение посадочного материала еще до всходов.
Надо ли выкапывать луковичные поздней весной?
Некоторые цветоводы именно так и поступают для сохранения сортов и лучшего их качества. Они опасаются, что луковица растеряет свои силы в земле, или вовсе в ходе летнего сезона углубится настолько, что не расцветет весной. И действительно так бывает.
Но в то же время немало случаев, когда посаженные однажды тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие весенние цветы растут «дикарями»: никто их не пересаживает, а они из года в год исправно цветут. Где же истина?
На самом деле почти все луковичные стоит выкапывать и пересаживать каждые 3−4 года (гиацинты — каждый год). Однако в случаях, если речь идет не об адаптированных под наш регион сортах, о желании их размножить, либо вы сомневаетесь в качестве почвы, в которой они находятся, надежнее будет их пересаживать ежегодно.