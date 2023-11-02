На Челябинск опустился густой туман
Синоптики объяснили, с чем это связано.
Синоптики объяснили, с чем это связано.
Сегодня утром Челябинск окутал густой туман. Синоптики объясняют это пришедшим в регион потеплением.
Сейчас в городе наблюдается высокая влажность, что в сочетании с отсутствием ветра и прогнозируемой температурой от +4°С до +9°С и привело к такой ситуации. Снег будет таять, днем ожидаются небольшие порывы ветра.
Несмотря на непогоду, аэропорт города продолжает работать в штатном режиме, однако рейс в Шарм-эш-Шейх задержали почти на восемь часов из-за позднего прибытия воздушного судна.
Судя по прогнозам погоды, в Челябинске в ближайшие дни будет сохраняться тепло, несмотря на то, что несколько дней назад город накрыл снежный апокалипсис.
Анна Морозова