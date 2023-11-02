13:18 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На Челябинск опустился густой туман

Синоптики объяснили, с чем это связано.

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Сегодня утром Челябинск окутал густой туман. Синоптики объясняют это пришедшим в регион потеплением.

Сейчас в городе наблюдается высокая влажность, что в сочетании с отсутствием ветра и прогнозируемой температурой от +4°С до +9°С и привело к такой ситуации. Снег будет таять, днем ожидаются небольшие порывы ветра.

Несмотря на непогоду, аэропорт города продолжает работать в штатном режиме, однако рейс в Шарм-эш-Шейх задержали почти на восемь часов из-за позднего прибытия воздушного судна.

Судя по прогнозам погоды, в Челябинске в ближайшие дни будет сохраняться тепло, несмотря на то, что несколько дней назад город накрыл снежный апокалипсис.

Анна Морозова

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