17:25 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ученые прогнозируют экстремальные штормы на Земле

Ураган «Отис» может предвещать мощные природные катастрофы.

Источник: ABI/NOAA's GOES-16 Satellite/Public Domain/Wikimedia Commons

Разрушительный «Отис», недавно обрушившийся на побережье Мексики, всего за 12 часов превратился из обычного шторма в ураган пятой категории, которая считается наиболее разрушительной. Он пришел в Акапулько с ветром со скоростью 165 километров в час и проливными дождями. Также он привел к массовому отключению электроэнергии в штате.

Поскольку «Отис» побил рекорды по самой быстрой скорости усиления, ученые пришли к выводу, что изменения в климате негативно влияют на развитие природных катастроф, усложняя их прогнозирование. Это редкое и тревожное событие описывается как «кошмарный сценарий», пишет ScienceAlert.

Чтобы спрогнозировать ураган и заранее оповестить о нём население и вовремя начать эвакуацию, используются компьютерные программы, или модели, которые сочетают атмосферные переменные, такие как температура, влажность, ветер и давление, с фундаментальной физикой. Но, когда речь заходит о редких и экстремальных погодных условиях, возникает неопределенность.

Так, это происходит из-за того, что ураганы, подобные «Отису» могут возникать раз в тысячелетие. До сих пор неизвестно, в какой момент шторм в восточной части Тихого океана в последний раз превращался в ураган пятой категории за ночь, но это определенно было до появления современных спутников и метеорологических буев.

Есть и неизвестные факторы, которые модели не могут учесть, потому что ученые либо о них не знают, либо они еще не встроены в программы.

Изменения климата также влияют на экстремальную погоду. Например, повышение температуры на поверхности морей и океанов дает больше энергии для формирования и усиления штормов.

Ученые намерены создать новые модели для лучшего прогнозирования, однако подчеркивают, что стихийные бедствия будут все чаще развиваться по «кошмарному сценарию», подобному с ураганом «Отисом». Человечеству нужно быть готовым к таким погодным изменениям.

В прошлом году суперкомпьютер установил дату конца света.

Анна Морозова

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