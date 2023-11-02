Ученые прогнозируют экстремальные штормы на Земле
Ураган «Отис» может предвещать мощные природные катастрофы.
Ураган «Отис» может предвещать мощные природные катастрофы.
Разрушительный «Отис», недавно обрушившийся на побережье Мексики, всего за 12 часов превратился из обычного шторма в ураган пятой категории, которая считается наиболее разрушительной. Он пришел в Акапулько с ветром со скоростью 165 километров в час и проливными дождями. Также он привел к массовому отключению электроэнергии в штате.
Поскольку «Отис» побил рекорды по самой быстрой скорости усиления, ученые пришли к выводу, что изменения в климате негативно влияют на развитие природных катастроф, усложняя их прогнозирование. Это редкое и тревожное событие описывается как «кошмарный сценарий», пишет ScienceAlert.
Чтобы спрогнозировать ураган и заранее оповестить о нём население и вовремя начать эвакуацию, используются компьютерные программы, или модели, которые сочетают атмосферные переменные, такие как температура, влажность, ветер и давление, с фундаментальной физикой. Но, когда речь заходит о редких и экстремальных погодных условиях, возникает неопределенность.
Так, это происходит из-за того, что ураганы, подобные «Отису» могут возникать раз в тысячелетие. До сих пор неизвестно, в какой момент шторм в восточной части Тихого океана в последний раз превращался в ураган пятой категории за ночь, но это определенно было до появления современных спутников и метеорологических буев.
Есть и неизвестные факторы, которые модели не могут учесть, потому что ученые либо о них не знают, либо они еще не встроены в программы.
Изменения климата также влияют на экстремальную погоду. Например, повышение температуры на поверхности морей и океанов дает больше энергии для формирования и усиления штормов.
Ученые намерены создать новые модели для лучшего прогнозирования, однако подчеркивают, что стихийные бедствия будут все чаще развиваться по «кошмарному сценарию», подобному с ураганом «Отисом». Человечеству нужно быть готовым к таким погодным изменениям.
В прошлом году суперкомпьютер установил дату конца света.
Анна Морозова