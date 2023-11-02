Россиян предупредили об экстремальной зиме
Этой зимой россиян ждут экстремальные перепады температур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Этой зимой россиян ждут экстремальные перепады температур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
При этом в целом зима ожидается теплой. «Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что в Москве часто будут наблюдаться чередования периодов оттепели и морозов до 15−20 градусов.
Ранее россияне назвали города, в которых лучше всего проводить зиму. В лидерах списка оказались Сочи, Краснодар и города Кавказских Минеральных Вод. Москва оказалась только на пятом месте, а Санкт-Петербург занял девятую позицию. Больше чем для половины респондентов основным критерием при выборе стал теплый климат.