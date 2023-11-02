Розы и хризантемы продолжают цвести в «Аптекарском огороде» из-за аномального тепла
Розы и хризантемы продолжают цвести в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» из-за теплой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
Розы и хризантемы продолжают цвести в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» из-за теплой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
«Благодаря аномально теплой погоде под открытым небом еще цветут хризантемы и розы. В оранжереях можно полюбоваться цветущими тропическими кувшинками, огромными бананами, какао, кофе, папайями, гуавами, редкими кактусами и множеством других удивительных растения со всех концов земного шара», — говорится в сообщении.
Кроме того, к ноябрьским праздничным выходным в субтропической оранжерее открыли дорожку вдоль старинной кирпичной стены.
«В субтропической оранжерее в ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” состоялось долгожданное открытие тайной дорожки. Как сообщил куратор оранжереи Алексей Филин, вдоль старинной кирпичной стены разместились лианы из Юго-Восточной Азии: стаунтония, жасмин, вистерия и много чего еще. Вторая дорожка, которая идет вдоль экспозиции Австралии и Океании, пока останется закрытой — там все еще идут работы», — добавили в пресс-службе.
4, 5 и 6 ноября в «Аптекарском огороде» пройдет выставка пеларгоний от ведущих цветоводов Москвы.