Когда наступит метеорологическая зима в Центральной России?
В 2023 году метеорологическая зима в Центральной России опоздает на несколько недель, а устойчивый снежный покров сформируется лишь в конце ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В 2023 году метеорологическая зима в Центральной России опоздает на несколько недель, а устойчивый снежный покров сформируется лишь в конце ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В метеорологии существует шесть естественных синоптических сезонов: зима, весна, осень, предзимье, первая и вторая половины лета. Их наступление и длительность не совпадают с датами календарных сезонов.
Метеорологическая зима наступает, когда температура становится устойчиво отрицательной, т. е. среднесуточная температура воздуха переходит в сторону отрицательных значений. В Центральной России, по информации «Фобоса», это происходит обычно к концу первой декады ноября.
Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Европейской России начинается предзимье — метеорологический сезон с частой облачностью, осадками и неустойчивой погодой, когда периоды похолодания сменяются потеплениями. По словам метеоролога, погода выровняется с приходом синоптической зимы, которая ожидается примерно в середине декабря.
В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что устойчивый снежный покров появится в Москве и Подмосковье в конце ноября.
В «Фобосе» отмечают, что в Европейской России этой осенью сложились нестабильные погодные условия. Если на прошедших выходных (28−29 ноября) в столице лежал снег и была вполне зимняя погода, то уже в среду, 1 ноября, в регионах от Санкт-Петербурга до Краснодара были обновлены температурные рекорды ноября. В Москве воздух прогрелся до +16°, в Черноземье — до +15…+20°, в Краснодаре — до +27°. Причиной такой погодной аномалии стало взаимодействие циклона и антициклона, и она определит весь ход ноября, отмечают в центре погоды.
Источники: https://www.meteovesti.ru, https://tass.ru, https://lenta.ru.