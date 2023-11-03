04:40 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и до +7 в Москве в пятницу

Переменная облачность, утром местами туман ― такой ожидается погода в Москве и области 3 ноября, в пятницу. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 2 м/с 69% 770 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +2.

В Московской области днем прогнозируют +2…+7 градусов, ночью похолодает до +3.

Ожидается южный ветер со скоростью 4−9 м/c.

Атмосферное давление — 748−749 мм ртутного столба.

Ранее, 2 ноября, Гидрометцентр предупредил, что «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать до 10:00 3 ноября в Москве.

В тот же день синоптики сообщили, что воздух в столице прогреется до +14 градусов к 5 ноября. Ранее в столице зафиксировали температурный рекорд. С начала месяца среднесуточная температура превышала +13 градусов.

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