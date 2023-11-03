Ученые рассказали, что засухи станут более частыми
Это явление может усилить пожары и повлиять на урожай.
Это явление может усилить пожары и повлиять на урожай.
Раньше засухи были такими же редкими, как сейчас быстро набирающие скорость ураганы и наводнения. Однако за последние 20 лет эти природные явления стали более частыми и интенсивными. И поскольку они возникают внезапно, к ним сложнее подготовиться, пишет The Guardian.
Профессор Эмили Блэк из Университета Рединга в Англии, используя метеорологические данные и модели, выявила условия, которые способствуют возникновению внезапных засух и влияние климатического кризиса на их вероятность.
Оказалось, что внезапные засухи обычно вызваны аномально низкой атмосферной влажностью и маленьким количеством осадков. Удивительным оказался тот факт, что аномальная жара не вызывает это погодное явление, но оно может вызывать рекордные температуры.
Профессор также пришла к выводу, что изменения климата, связанные с глобальным потеплением, увеличат вероятность засух в ближайшие десятилетия. Согласно прогнозам, наиболее серьезные изменения произойдут в Европе, континентальной части США, восточной Бразилии и южной Африке.
Иногда засуха может положительно повлиять на сферы жизни человека. Например, засуха в Амазонии обнажила изображения человеческих лиц с эмоциями возрастом около двух тысяч лет.
Анна Морозова