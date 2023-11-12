Под сырной шапкой. Четыре интересных рецепта котлет на праздничный стол

Для длинных выходных предлагаем приготовить очень вкусные праздничные котлеты. К примеру, классические котлеты по-киевски. Это, кстати, совсем не сложно. Делимся удачными рецептами.
Куриные котлеты под сырной шапкой
- 1 куриная грудка на кости.
- 1 луковица.
- 1 помидор.
- 2 картофелины.
- 1 баночка консервированных шампиньонов.
- 100 г твердого сыра.
- 1−2 ст. л. майонеза.
- 1 яйцо.
- Соль и черный перец.
- Растительное масло для жарки.
- Панировочные сухари.
Шаг 1. Картофель очистить, отварить до полуготовности, натереть на крупной терке.
Шаг 2. Лук измельчить, обжарить на растительном масле.
Шаг 3. Нарезать грибы, добавить к луку и обжарить.
Шаг 4. Курицу снять с костей (из них потом можно сварить бульон), пропустить через мясорубку или нарубить острым ножом.
Шаг 5. Добавить в фарш яйцо и натертый картофель.
Шаг 6. Сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и обжарить по 1 минуте с каждой стороны.
Шаг 7. На котлеты выложить поджарку из грибов и лука, сверху — кольца помидоров, смазать майонезом и посыпать сыром.
Шаг 8. Запекать в духовке в течение 12−15 минут.
- 600 г телятины.
- 2 яйца, сваренных вкрутую.
- 4 ломтика бекона.
- 200 г свежих шампиньонов (можно без них).
- Растительное масло.
- Соль и черный перец.
- 1 ст. л. муки.
- 30 г сливочного масла.
- 1 стакан молока.
- Мускатный орех.
Шаг 1. Телятину разрезать на 4 равных куска и отбить.
Шаг 2. Яйца отварить, грибы нарезать и обжарить.
Шаг 3. Яйца нарезать кубиком, смешать с грибами.
Шаг 4. Мясо быстро обжарить в растительном масле, посолив и поперчив его.
Шаг 5. На мясо выложить ломтик бекона, положить яйцо с грибами, свернуть отбивную в рулет, обвязать белой ниткой.
Шаг 6. Довести до готовности в духовке в течение 10 минут.
Шаг 7. Для соуса обжарить муку в сливочном масле, добавить теплое молоко, постоянно помешивая, довести почти до кипения, снять с огня. Добавить соль, мускатный орех.
Шаг 8. Залить котлеты соусом и подавать. На гарнир можно приготовить овощи на пару.
- 1 кг фарша из нежирной свинины.
- 2 луковицы.
- 2 болгарских перца.
- 1 яйцо.
- 1 морковь.
- 2 ст. л. соевого соуса.
- Панировочные сухари.
- Соль и черный перец.
- Растительное масло.
Шаг 1. Свинину пропустить через мясорубку.
Шаг 2. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета, добавить в фарш, отжав растительное масло.
Шаг 3. Добавить в фарш яйца, соевый соус, все хорошо вымесить. Дать постоять.
Шаг 4. Мелко нарубить перец, морковь очистить и натереть на терке. Обжарить все до полуготовности.
Шаг 5. Добавить в фарш, еще раз перемешать.
Шаг 6. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях.
Шаг 7. Обжарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки, довести до готовности в духовке или в сковороде под крышкой. Подавать с томатным соусом.
- На 2 котлеты:
- 1 куриная грудка на кости.
- 1 яйцо.
- 50 г сливочного масла.
- Укроп.
- 2 зубчика чеснока.
- 3 ст. л. панировочных сухарей.
- 1 ст. л. муки.
- Соль и черный перец.
Шаг 1. Грудку срезать с кости. У нас получилось 2 половинки и еще 2 маленьких филе.
Шаг 2. Убрать у укропа толстые стебельки. Мелко нарубить зелень. Чеснок раздавить и тоже мелко нарезать.
Шаг 3. Чеснок и зелень добавить к сливочному маслу, размешать до однородной массы. Сформировать две небольшие колбаски и заморозить их в морозилке.
Шаг 4. Куриную грудку отбить. Слегка отбить также маленькое филе.
Шаг 5. В середину одной грудки положить масло, накрыть его малым филе. Завернуть все в рулет, заколоть зубочистками, сформировать котлету. Повторить процедуру с другой грудкой.
Шаг 7. Обе котлеты обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, потом обвалять в сухарях. При необходимости повторить еще раз яйцо и сухари.
Шаг 8. В сковороде разогреть большое количество растительного масла.
Шаг 9. Обжарить котлеты со всех сторон. Потом довести до готовности в духовке.