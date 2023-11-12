08:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Под сырной шапкой. Четыре интересных рецепта котлет на праздничный стол

Котлеты — прекрасное повседневное блюдо для ужина. И отличное — праздничное. Пожалуй, это наше самое любимое блюдо для холодного времени года. Вариантов котлет — огромное количество. Они могут быть из рубленого мяса, с начинками или без, в интересной панировке, с добавлением овощей, жира, сухариков и так далее.

Источник: РИА "Новости"

Для длинных выходных предлагаем приготовить очень вкусные праздничные котлеты. К примеру, классические котлеты по-киевски. Это, кстати, совсем не сложно. Делимся удачными рецептами.

Куриные котлеты под сырной шапкой

  • 1 куриная грудка на кости.
  • 1 луковица.
  • 1 помидор.
  • 2 картофелины.
  • 1 баночка консервированных шампиньонов.
  • 100 г твердого сыра.
  • 1−2 ст. л. майонеза.
  • 1 яйцо.
  • Соль и черный перец.
  • Растительное масло для жарки.
  • Панировочные сухари.

Шаг 1. Картофель очистить, отварить до полуготовности, натереть на крупной терке.

Шаг 2. Лук измельчить, обжарить на растительном масле.

Шаг 3. Нарезать грибы, добавить к луку и обжарить.

Шаг 4. Курицу снять с костей (из них потом можно сварить бульон), пропустить через мясорубку или нарубить острым ножом.

Шаг 5. Добавить в фарш яйцо и натертый картофель.

Шаг 6. Сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и обжарить по 1 минуте с каждой стороны.

Шаг 7. На котлеты выложить поджарку из грибов и лука, сверху — кольца помидоров, смазать майонезом и посыпать сыром.

Шаг 8. Запекать в духовке в течение 12−15 минут.

Котлеты «Софи»

  • 600 г телятины.
  • 2 яйца, сваренных вкрутую.
  • 4 ломтика бекона.
  • 200 г свежих шампиньонов (можно без них).
  • Растительное масло.
  • Соль и черный перец.
  • 1 ст. л. муки.
  • 30 г сливочного масла.
  • 1 стакан молока.
  • Мускатный орех.

Шаг 1. Телятину разрезать на 4 равных куска и отбить.

Шаг 2. Яйца отварить, грибы нарезать и обжарить.

Шаг 3. Яйца нарезать кубиком, смешать с грибами.

Шаг 4. Мясо быстро обжарить в растительном масле, посолив и поперчив его.

Шаг 5. На мясо выложить ломтик бекона, положить яйцо с грибами, свернуть отбивную в рулет, обвязать белой ниткой.

Шаг 6. Довести до готовности в духовке в течение 10 минут.

Шаг 7. Для соуса обжарить муку в сливочном масле, добавить теплое молоко, постоянно помешивая, довести почти до кипения, снять с огня. Добавить соль, мускатный орех.

Шаг 8. Залить котлеты соусом и подавать. На гарнир можно приготовить овощи на пару.

Свиные котлеты с овощами

  • 1 кг фарша из нежирной свинины.
  • 2 луковицы.
  • 2 болгарских перца.
  • 1 яйцо.
  • 1 морковь.
  • 2 ст. л. соевого соуса.
  • Панировочные сухари.
  • Соль и черный перец.
  • Растительное масло.

Шаг 1. Свинину пропустить через мясорубку.

Шаг 2. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета, добавить в фарш, отжав растительное масло.

Шаг 3. Добавить в фарш яйца, соевый соус, все хорошо вымесить. Дать постоять.

Шаг 4. Мелко нарубить перец, морковь очистить и натереть на терке. Обжарить все до полуготовности.

Шаг 5. Добавить в фарш, еще раз перемешать.

Шаг 6. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях.

Шаг 7. Обжарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки, довести до готовности в духовке или в сковороде под крышкой. Подавать с томатным соусом.

Котлета по-киевски

  • На 2 котлеты:
  • 1 куриная грудка на кости.
  • 1 яйцо.
  • 50 г сливочного масла.
  • Укроп.
  • 2 зубчика чеснока.
  • 3 ст. л. панировочных сухарей.
  • 1 ст. л. муки.
  • Соль и черный перец.

Шаг 1. Грудку срезать с кости. У нас получилось 2 половинки и еще 2 маленьких филе.

Шаг 2. Убрать у укропа толстые стебельки. Мелко нарубить зелень. Чеснок раздавить и тоже мелко нарезать.

Шаг 3. Чеснок и зелень добавить к сливочному маслу, размешать до однородной массы. Сформировать две небольшие колбаски и заморозить их в морозилке.

Шаг 4. Куриную грудку отбить. Слегка отбить также маленькое филе.

Шаг 5. В середину одной грудки положить масло, накрыть его малым филе. Завернуть все в рулет, заколоть зубочистками, сформировать котлету. Повторить процедуру с другой грудкой.

Шаг 6. Взбить яйцо.

Шаг 7. Обе котлеты обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, потом обвалять в сухарях. При необходимости повторить еще раз яйцо и сухари.

Шаг 8. В сковороде разогреть большое количество растительного масла.

Шаг 9. Обжарить котлеты со всех сторон. Потом довести до готовности в духовке.

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