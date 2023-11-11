Квасим, тушим, жарим. Готовим из свежих подмосковных продуктов

Одно из рукотворных чудес Подмосковья — самое большое капустное поле России. Его площадь составляет более 260 га. Свежую капусту, которая там растет, шеф-повар Антон Прокофьев и рекомендует к закваске.
«Сейчас самое время для квашеной капусты. А еще капусту можно заготовить впрок — высушить, чтобы потом сделать из нее щи. Делается это просто: овощи, из которых готовятся щи, сначала замораживаются, а затем в течение нескольких часов томим их при низкой температуре», — рассказал Прокофьев.
Есть в Подмосковье и необычные сорта картошки. Например, розовая и фиолетовая. Больше всего картофельных полей в Дмитровском и Ступинском районе. В прошлом году урожайность картошки по области составила 450 тыс. тонн. Из подмосковного картофеля можно приготовить прекрасный картофельный гратен. Рецепт, по словам Прокофева, совсем не сложный.
«Нарезаем картошку тонкими кусочками. И эти кусочки варим в нежирных сливках, добавляем соль, перец, щепотку мускатного ореха. Потом все раскладываем слоями и отправляем запекаться до корочки в духовку. Буквально на две минуты. Такой же гратен можно делать из любых корнеплодов. То есть это может быть пастернак или сельдерей, которые у нас растут», — рассказывает он.
Есть блюдо из сказки — фаршированная репа. В этом случае корнеплод будут использовать вместо тарелки. Только нужно выбрать репу покрупнее.
«Извлекаем из репы все лишнее. Куски репы измельчаем, добавляем кубики моркови, немножко протертых томатов и все это тушим до полуготовности. Кладем в емкость из репы, накрываем крышкой из верхней части корнеплода. И запекаем в фольге в духовке до мягкости. Получится очень интересное полноценное блюдо», — поделился рецептом шеф-повар.
В области также достаточно много яблоневых садов — они раскинулись на площади 400 га. На прилавки магазинов яблоки чаще попадают из Ленинского и Коломенского районов. И мы порадуем себя десертом из фрукта. Банальное печеное яблоко можно сделать иначе, чем мы привыкли.
«Яблоко запекаем, потом протираем его через сито. Добавляем туда несколько белков и взбиваем. Немного лимонного сока и цедры. Сахар по вкусу. Получится прекрасный крем из яблок. А если в него еще добавить желатин, то десерт можно хранить в холодильнике несколько дней», — отметил собеседник aif.ru.
Куда же без грибов. Ведь в подмосковных лесах их великое множество — сыроежки, лисички, белые грибы и подберезовики. Грибные места найдете под Серпуховом и Звенигородом. Сезон многих закончился, а вот собирать опята самая пора. Их лучше поискать в лесах под Истрой и Коломной.
«Соленые опята — это классика жанра. Самые маленькие и крепенькие опенки чудеснейшим образом раньше заготавливали в бутылках. Они должны пролежать там. Потом получается прекрасная закуска», — сказал эксперт.
По словам шеф-повара, всеми любимый салат оливье был придуман в Москве. В начале ХХ века это было дорогое блюдо в ресторанах. И рецепт салата существенно отличался от нынешнего.
«Там не было моркови, а вот зеленый горошек был. И вообще это были такие “купеческие понты” — паюсная икра, перепелка, немножко картошки, каперсы, модный тогда соус “Провансаль”. Вот такой был интересный и богатый салат», — добавил собеседник aif.ru.
Ближе к 60-м годам «Оливье» обзавелся более простой версией. Название нашли ему быстро — «Московский». И быстро стал символом новогоднего праздничного стола.