У берегов Сиднея развивается огромное вихревое течение
Оно может уничтожить местные экосистемы.
Оно может уничтожить местные экосистемы.
Прямо сейчас у побережья Сиднея нарастает гигантский морской вихрь. Он достаточно мощный, чтобы доминировать над океанскими течениями у юго-восточной Австралии. Океанографы называют вихревые движения «водоворотами».
Они имеют сотни километров в поперечнике (100−300 км), глубину до двух километров и могут быть видны из космоса. Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса опубликовали в журнале Communications Earth & Environment исследование, демонстрирующее связь между теплым океанским вихрем и рекордными волнами морской жары, которая обрушилась на Сидней с декабря 2021 года по февраль 2022-го.
Теперь это происходит снова. Еще больший водоворот формируется примерно в 50 километрах от Сиднея. По оценкам специалистов, надвигающийся морской гигант шириной 400 километров удерживает на 30% тепла больше, чем обычно для этой части океана. Его течения вращаются со скоростью 8 километров в час, а температура глубоко под водой на 3 выше нормы.
Если он приблизится к берегу, это может спровоцировать экстремальную «океанскую погоду». Дело в том, что теплые водовороты приносят массы теплой воды и удерживают ее месяцами.
Замеченный учеными вихрь питает теплое Восточно-Австралийское течение, которое переносит теплую воду из тропиков. Этот водоворот больше и теплее, чем большинство в регионе, особенно в это время года. За последний месяц он рос и наталкивался на холодные воды на юге. Там, где встречаются две системы, наблюдается очень сильная разница температур — до 5 на расстоянии всего 4 км.
Как и атмосферные системы, вихри, по сути, — тепловые двигатели. Они переносят тепло в новые области, кружась в океане. В конечном итоге оно теряется в атмосфере, но с наступлением лета (в Австралии) мега-вихрь вряд ли куда-нибудь денется, что приведет к резкому скачку температуры и, возможно, гибели многих видов.
Недавно в Китае на реке Цяньтан было зафиксировано уникальное природное явление — прилив «рыбья чешуя».
Олеся Маевская