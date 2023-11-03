«Леса-зомби» начали заполнять горы Калифорнии из-за глобального потепления

Согласно выводам специалистов, изменения климата привели к тому, что до 20% хвойных деревьев в Сьерра-Невада больше не способно выживать в слишком теплых и засушливых условиях.
В горах перестало хватать воды для питания неглубоких корневых систем желтых сосен, сосен Ламберта и Дугласовых пихт. В результате лес медленно засыхает, лишь частично сохраняя свои экосистемные функции. Деревья постепенно вытесняет кустарник чапараль, более устойчивый к высоким температурам.
«Название “зомби-лес” звучит немного китчево, но я пришел к выводу, что оно соответствует действительности», — отметил соавтор исследования, эколог Эйвери Хилл.
Научная команда изучила различные сценарии глобального потепления и пришла к выводу, что, если человечество позволит изменению климата происходить быстрыми темпами, почти вся Сьерра-Невада может стать непригодной для хвойных лесов к концу века.
Исследователи также обнаружили, что даже при усилении усилий по сокращению выбросов, вызывающих нагревание планеты от ископаемого топлива и других источников парниковых газов, размеры «зомби-лесов» в калифорнийских горах все равно могут удвоиться в этом столетии.
По словам ученых, когда эти леса сгорят в результате сильных лесных пожаров или будут окончательно уничтожены засухой, болезнями или вредителями, они, скорее всего, будут заменены другими типами деревьев и кустарников. Это может значительно сократить количество углерода, который способен хранить регион, а также обеспечить среду обитания для инвазивных (чужеродных) видов и вытеснить местные разновидности флоры и фауны.