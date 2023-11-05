18:51 (мск), источник: Московский комсомолец

В испанской Валенсии эвакуировали сотни людей из-за лесного пожара: видео стихии

В испанском городе Валенсия разгорелся мощный природный пожар. Из-за разгула стихии были эвакуированы 850 человек. Площадь пожара составляет около 2 тысяч гектаров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тушении задействованы 200 человек и пожарная авиация. Ситуацию усугубляет шторм «Киаран», который принес в Валенсию сильнейший ветер.

Кадры тушения публикует местная пожарная служба.

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