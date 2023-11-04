Во Франции ожидается второй мощный ураган за последние двое суток
Глава МВД Жеральд Дарманен отметил, что «Домингос» может спровоцировать мощные волны и наводнения.
Глава МВД Жеральд Дарманен отметил, что «Домингос» может спровоцировать мощные волны и наводнения.
ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские власти объявили повышенный (оранжевый) уровень климатической угрозы в 13 департаментах на фоне приближения урагана «Домингос» спустя двое суток после «Киарана». Об говорится в сообщении французской метеорологической службы Meteo France.
В свою очередь министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен отметил, что удар стихии «ожидается уже в ближайшие часы». Глава МВД отметил, что «Домингос» может спровоцировать мощные волны и наводнения. «Я призываю всех сограждан проявлять осторожность и следовать указаниям префектов», — подчеркнул Дарманен.