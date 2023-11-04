19:06 (мск), источник: ТАСС

Во Франции ожидается второй мощный ураган за последние двое суток

Глава МВД Жеральд Дарманен отметил, что «Домингос» может спровоцировать мощные волны и наводнения.

Источник: AFP 2023

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские власти объявили повышенный (оранжевый) уровень климатической угрозы в 13 департаментах на фоне приближения урагана «Домингос» спустя двое суток после «Киарана». Об говорится в сообщении французской метеорологической службы Meteo France.

В свою очередь министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен отметил, что удар стихии «ожидается уже в ближайшие часы». Глава МВД отметил, что «Домингос» может спровоцировать мощные волны и наводнения. «Я призываю всех сограждан проявлять осторожность и следовать указаниям префектов», — подчеркнул Дарманен.

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