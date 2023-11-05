18:40 (мск), источник: Газета.Ру

Ущерб от наводнения в центре Италии может вырасти до €1 млрд

Власти итальянской области Тоскана, в нескольких районах которой произошло наводнение, не исключают, что нанесенный стихией ущерб может достигать €1 млрд. Об этом пишет газета La Repubblica.

Издание уточнило, что в зоне подтопления пострадал не только жилой фонд, но и около половины из 500 компаний и предприятий. Губернатор Тосканы Эудженио Джани заявил об ущербе в размере €300 млн, из которых почти €200 млн потребуется на восстановление инфраструктуры, без учета пляжей и курортов. Более 1 тыс. жителей эвакуировали, и почти пять тыс. остаются в труднодоступных районах без электричества и продуктов.

По данным итальянских СМИ, 5 ноября сохраняется штормовое предупреждение в Тоскане, Эмилии-Романье, Лигурии, Венето и других регионах. Жителям предложили переждать стихию на верхних этажах домов.

3 ноября стало известно, что во Франции полмиллиона домохозяйств остаются без света из-за шторма «Киаран». Непогода также вызвала существенные перебои в работе общественного транспорта в стране.

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