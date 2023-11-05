В Нью-Дели продлили закрытие младших школ до 10 ноября из-за смога

«Поскольку уровень загрязнения продолжает оставаться высоким, начальные школы в Дели останутся закрытыми до 10 ноября. Для 6−12-х классов школам предоставляется возможность перейти на онлайн-занятия», — говорится в распространенном заявлении министерства образования Дели.
В воскресенье воздух в Нью-Дели оставался «опасно загрязненным» шестой день подряд: индекс качества воздуха (ИКВ) составил к середине дня 460. «Хорошим» воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а «удовлетворительным» — от 51 до 100. Уровень 151−200 считается «умеренно загрязненным», 201−300 — «сильно загрязненным», более 300 — «опасно загрязненным».
В пятницу ИКВ в Нью-Дели достиг 468 — это худший показатель с 12 ноября 2021 года, когда индекс составлял 471. Концентрация PM2,5 (мелких твердых частиц, способных проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) в воздухе агломерации в семь-восемь раз превысила безопасный предел в 60 микрограммов на куб. м.
Расположенные рядом с Дели штаты Пенджаб и Харьяна — важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. Рис выращивают и в штате Уттар-Прадеш.
В октябре-ноябре, после уборки урожая, остается более 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет. Гарь стекается в расположенную в низине столицу.
Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и мегаполис почти не «проветривается». Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, его вдыхание равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. В августовском докладе Института энергетической политики Чикагского университета говорится, что загрязнение воздуха сокращает жизнь делийцев почти на 12 лет.