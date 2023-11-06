18:50 (мск), источник: Известия

Наше сиятельство: какие последствия имел «алый» геомагнитный шторм

В ночь на 6 ноября над Землей прошла сильная магнитная буря. Она спровоцировала северное сияние, которое было хорошо видно в умеренных широтах, в том числе практически на всей территории России и Европы. В южных регионах оно окрасило небо в красный цвет — в соцсетях появилось много фото непривычного жителям этих мест явления. Специалисты присвоили космической непогоде третий уровень интенсивности из пяти возможных и заявили, что она не нанесла ущерба технической инфраструктуре. Ученые прогнозируют пик солнечной активности на следующий год.

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Источник: Соцсети

Красное зарево

Сильный геомагнитный шторм прошел над Землей 5—6 ноября. Он получил третий уровень интенсивности из пяти возможных. Бурю вызвало плазменное облако, выброшенное Солнцем в сторону Земли двумя днями ранее: от звезды отделился мощный протуберанец — фонтан раскаленных газов.

Первой поверхности планеты утром 5 ноября достигла ударная волна, возникшая в результате вспышки на Солнце. Она возбудила магнитосферу. Сам поток плазмы пришел ближе к вечеру по московскому времени. Именно он стал причиной светового шоу в атмосфере Земли.

Несмотря на средние показатели космической непогоды, она спровоцировала мощные северные сияния, которые можно было наблюдать в ночь с 5 на 6 ноября на всей территории России. В том числе в самых южных ее регионах. Причем именно там наблюдатели отмечали преобладание в сиянии красных тонов. Сообщения о необычном цвете неба приходили из Крыма, Донбасса, регионов южного Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также в алый цвет окрасилось небо над странами Европы. В соцсетях активно публиковались фото и видео явления. Однако, по словам специалистов, ничего необычного в нем нет.

— Полярное сияние происходит, когда частицы, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля Земли, «скатываются» в «воронки», которые поле образует вблизи Северного и , Южного полюсов. Поэтому сияние выглядит вертикальным. Само свечение состоит из света возбужденных атомов атмосферных газов — азота и кислорода, — объяснил «Известиям» физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Как правило, вверху сияние красное, а внизу зеленое. Но для наблюдателя на юге нижняя часть сияния скрыта за горизонтом, поэтому они видят только его красную часть, пояснил ученый.

Космические волны

Кроме ярких оптических эффектов и красочных фотографий, воскресный геомагнитный шторм не оставил после себя значимых последствий.

— Сильные возмущения магнитосферы могут влиять на работу устройств высокочастотной связи. В том числе в системах навигации, радиовещания и телевидения. Кроме того, магнитные бури способствуют возникновению скачков напряжения в электросетях. Из-за чего предохранители могут сгореть и обесточить некоторые объекты. Но для этого интенсивность бурь должна быть больше, — заявил профессор кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Солнце находится на вершине своего 11-летнего цикла — периодического изменения фаз солнечной активности. С этим связано увеличение количества вещества и энергии, излучаемой звездой.

— Максимум 11-летнего цикла ожидается в 2024 году, но мощный локальный всплеск активности наблюдался уже летом 2023 года — на Солнце было много пятен. Ожидается, что подобные всплески будут происходить в течение следующих двух лет. Много пятен — значит, много вспышек, которые являются причинами магнитных бурь. Но предсказывать конкретные даты вспышек и их мощность пока еще никто не научился, — рассказал астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

В частности, отметил эксперт, вспышка, которая стала причиной воскресного шторма, была относительно слабой. Такие явления обычно не вызывают никаких последствий на Земле. Поэтому сильную магнитную бурю никто не ожидал, и прогноз оказался неверным.

Как магнитные бури влияют на здоровье

По словам Сергея Язева, в большинстве случаев влияние магнитных бурь на земные процессы преувеличено. Например, проводились исследования, в ходе которых ученые пытались найти связь между возмущениями магнитосферы и землетрясениями, но окончательный вывод сделать не удалось.

Преувеличено, считает ученый, и мнение о воздействии магнитных бурь на самочувствие людей. В прошлом сильные выбросы солнечной плазмы были опасны для техники, размещенной в космосе. Однако сейчас инженеры научились бороться с негативным влиянием солнечных бурь на спутники.

— Существуют отдельные исследования, в которых ученые предполагают зависимость здоровья людей от магнитных бурь. В том числе они отмечает повышенную раздражительность, утомляемость, снижение артериального давления, что может приводить к головным болям. Однако исчерпывающих доказательств этой зависимости не выявлено. Также не существует четкой позиции Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу, — сообщил научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов.

Эксперт отметил, что в настоящее время во многих научных организациях ведутся работы по изучению влияния магнитной среды на организм человека. В том числе существует предположение, что значительный эффект может оказывать гипомагнитная среда — то есть область с низким уровнем магнитного поля. Это важно для поддержания здоровья космонавтов.

Но, несмотря на определенный скепсис ученых, метеозависимым пациентам в период магнитных бурь важно придерживаться индивидуальных мер безопасности, рассказала «Известиям» терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

― Статистически в периоды повышенной магнитной активности увеличивается число обращений к врачам. В основном это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Люди жалуются на головные боли и головокружение, боли в мышцах и суставах, усталость, сонливость, раздражительность, ― рассказала специалист.

Однако сложно понять, влияет ли на изменение самочувствия сама метеообстановка или информация о ней, считает она.

Иммунолог Мария Польнер, в свою очередь, отметила, что в периоды магнитных бурь рекомендуется снизить психоэмоциональные нагрузки, увеличить количество и повысить качество сна, избегать активных силовых тренировок ― их можно заменить на плавание или пилатес.

О необходимости снизить физические нагрузки «Известиям» заявила и врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова. Он пояснила, что есть две категории метеозависимых людей: те, чье ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь связано с сопутствующими заболеваниями, и те, кто чувствует себя плохо на фоне информации в СМИ: человек верит в то, что магнитное поле может навредить, и у него действительно появляются слабость, головная боль, упадок сил, боли в суставах.

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В подготовке материала принимали участие Валерия Мишина и Яна Штурма

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