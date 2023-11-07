Во Владивостоке выпало более 2,5 месячных норм осадков
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Более 2,5 месячных норм осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Более 2,5 месячных норм осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
«Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 92,4 мм осадков при месячной норме 36 мм», — сообщил представитель Примгидромета.
По данным синоптиков, наибольшее количество осадков прошедший в Приморье циклон принес в Партизанск, там выпало 112 мм осадков при месячной норме ноября в 44 мм. Значительно превысили месячные показатели осадки в Барабаше (88,4 мм при норме 38 мм), и Посьете (72 мм при норме 31 мм) Хасанского района. В наиболее пострадавших от циклона Лесозаводске и Дальнереченске, где ледяной дождь привел к серьезным повреждениям линий электропередачи, оставив без света свыше 2 тысяч человек, выпало 61 и 78 мм осадков соответственно.
Ранее из-за смещения активного южного циклона к побережью Приморского края в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 6 ноября во время прохождения циклона во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.