На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Что о ней известно
Она продолжится во вторник.
Она продолжится во вторник.
Начавшаяся в конце прошлой недели сильная магнитная буря продолжится во вторник, 7 ноября. Однако она будет меньшей интенсивности, сообщили в центре «Фобос».
«Сутки вторника на Земле начались с возмущений геомагнитного поля интенсивностью, превышающей Кр=4, но не дотягивающей до уровня магнитной бури. Однако около шести часов утра очередная порция солнечного ветра вновь взбудоражила магнитосферу планеты, что привело к возобновлению слабой магнитной бури уровня G1», — пояснили в центре.
По прогнозу, возмущения геомагнитного поля сохранятся и оно будет колебаться от слабо возмущенного до слабых магнитных бурь до среды. В середине недели также возможны слабые возмущения геомагнитного поля, но они не достигнут уровня магнитной бури.
Как правило, сильные магнитные бури вызывают полярное сияние в северных широтах. Однако о вспышках в небе 5 и 6 ноября сообщали даже жители южных регионов страны.
Ночное небо там окрасилось в ярко-красный цвет. В Краснодаре оно оставалось темным, однако ближе к горизонту были видны светлые полосы.
Вечером 5 ноября произошла мощная магнитная буря уровня G3. По шкале из пяти показателей она считается сильной. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, возмущение было вызвано облаком плазмы, которое Солнце выбросило в сторону Земли еще 3 ноября.
«По состоянию на настоящий момент буря классифицирована как G3 (третий класс по пятибалльной шкале). Рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет остается буря
Изначально ученые неверно охарактеризовали выброс как рядовой. Они ожидали, что он достигнет Земли только 6 ноября и приведет к слабой магнитной буре. Однако облако газа прошло расстояние от Солнца до Земли всего за двое суток, а само воздействие на земное магнитное поле оказалось гораздо выше прогноза.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток.
Наиболее характерные симптомы во время магнитных бурь:
Специалисты советуют во время магнитных бурь людям, страдающим гипертонией, пить больше воды и сократить потребление соли. Последняя задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления. Также гипотоникам можно принять тонизирующую настойку лимонной травы.