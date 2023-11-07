В Приморье из-за непогоды затопило улицы и заморозило деревья
Последствия циклона попали на видео.
Последствия циклона попали на видео.
Сильные дожди во Владивостоке начались в воскресенье, 5 ноября, вечером и продолжались в течение суток. Из-за обильных осадков некоторые районы города ушли под воду.
Движение автотранспорта в городе оказалось затруднено, автомобили затопило по крышу, пешеходы были вынуждены передвигаться по каменному ограждению, так как уровень воды поднялся до пояса. В это же время на Лесозаводск и Дальнереченск обрушился ледяной дождь. Там с ночи наблюдались осадки при температуре −1°С. Коркой льда покрылись провода, дороги, машины и деревья, которые вырвало прямо с корнями. Власти ввели режим ЧС. Более 2,5 тысяч человек осталось без света.
Некоторые школы Лесозаводска и Дальнереченска закрылись и перешли на удаленный формат, в образовательных учреждениях и детских садах Владивостока также принято решение о свободном посещении.
Такие разрушения принес с собой активный южный циклон. Во всем Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ситуация в регионе может ухудшиться, ожидаются заморозки и гололед.
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Анна Морозова