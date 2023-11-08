Шельфовые ледники Гренландии сократились более чем на треть с 1978 года
Сразу три ледника вовсе прекратили существование.
Сразу три ледника вовсе прекратили существование.
Европейские ученые под руководством научного сотрудника Гренобльского университета Ромена Миллана заявили, что шельфовые ледники в северной части Гренландии сократились более чем на 35% за последние 45 лет. Это может привести к серьезным экологическим проблемам, в частности, способствовать резкому росту уровня моря в ближайшие годы. Научная работа климатологов опубликована в журнале Nature.
В ходе исследования ученые проанализировали данные и фотографии северной части Гренландии, которые были получены при помощи NASA в период между 1978 годом и настоящим временем. Авторы работы отметили, что вслед за южной частью Гренландии ледяные массивы начали активно сокращаться за последние десятилетия.
Так, сразу три ледника — Остенфилд, Захария-Истрем и Хаген-Брэ — исчезли практически полностью. Объем морских ледников у берегов Гренландии уменьшился на 443 млрд тонн воды, а их площадь уменьшилась на более чем 2 тыс. кв. км.
По данным авторов работы, распад и таяние льда может повысить уровень воды на 2,1 м. На сегодняшний день на них приходится 17,3% наблюдаемого повышения уровня моря с 2006 по 2018 год.
Ранее британские ученые также заявили, что с 1997 по 2021 год около 44% шельфовых ледников, расположенных вокруг Антарктиды, сократились в объеме. В результате этого в океанах прибавилось 7,5 трлн тонн талой воды.
Ранее ученые из Лаборатории науки о климате и окружающей среде во Франции сообщили, что поверхность Антарктиды нагревается почти в два раза быстрее остального мира и темпы потепления там выше, чем прогнозировалось ранее.
Наглядным подтверждением этого можно назвать тот факт, что крупнейший в мире айсберг начал дрейфовать в Антарктиде впервые за 30 лет. Ледяная глыба под наименованием А23а начала двигаться со скоростью 150 км в месяц в начале антарктической зимы.