Мощный шторм на Курилах попал на видео
Его назвали «роскошным штормом».
Его назвали «роскошным штормом».
Туристы поделились кадрами шторма на крупнейшем острове Курильского архипелага. Ролик был опубликован в Telegram-канале Kuriltour.
На кадры попали волны Охотского моря, разбивающиеся о лавовое плато Янкито, расположенное у подножья вулкана Богдана Хмельницкого неподалеку от Курильска. Многие комментаторы восхитились таким погодным явлением и назвали его «роскошным штормом», отмечая красоту и мощь.
Лавовое плато, образовавшееся несколько тысяч лет назад, находится на границе между водой и сушей. В этой области штормы являются частыми явлениями.
Ранее ученые спрогнозировали экстремальные штормы на Земле.
Анна Морозова