16:44 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Мощный шторм на Курилах попал на видео

Его назвали «роскошным штормом».

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Туристы поделились кадрами шторма на крупнейшем острове Курильского архипелага. Ролик был опубликован в Telegram-канале Kuriltour.

На кадры попали волны Охотского моря, разбивающиеся о лавовое плато Янкито, расположенное у подножья вулкана Богдана Хмельницкого неподалеку от Курильска. Многие комментаторы восхитились таким погодным явлением и назвали его «роскошным штормом», отмечая красоту и мощь.

Лавовое плато, образовавшееся несколько тысяч лет назад, находится на границе между водой и сушей. В этой области штормы являются частыми явлениями.

Ранее ученые спрогнозировали экстремальные штормы на Земле.

Анна Морозова

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