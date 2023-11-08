2023 год может быть самым теплым за последние 125 тысяч лет
Потепление вызвано продолжением выбросов парниковых газов.
Потепление вызвано продолжением выбросов парниковых газов.
По мнению ученых Евросоюза, 2023 год может стать самым теплым за последние 125 тысяч лет. Они основывались на данных мировых температур октября, которые были выше месячной нормы, сообщает Reuters.
Рекорд в среднем был побит на 1,7°С. Такая жара является результатом продолжающихся парниковых газов от деятельности человека в сочетании с появлением в этом году погодного явления Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана. Сентябрь также побил рекорд температуры в 2019 году. Из-за этого, говорят ученые, сложно определить, находится ли человечество в новом климатическом состоянии.
Ученые отмечают, что изменение климата приводит к разрушительным последствиям. Так, в сентябре этого года в Ливии произошло самое мощное наводнение, которое унесло жизни тысяч людей.
Анна Морозова